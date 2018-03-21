Экономист: Киев сводит отношения с Россией до "самого меньшего"

Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией. В эфире радио Sputnik главный эксперт аналитического агентства "ФинЭк" Михаил Беляев отметил, что при такой политике Киева все будет идти к окончательному свертыванию отношений.

Кабмин Украины проголосовал за прекращение программы экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 года, передает корреспондент РИА Новости.

"Принято единогласно", – сказал премьер Владимир Гройсман после вынесения вопроса на обсуждение.

Свой шаг Киев объясняет попыткой переориентировать экономику и "национальными интересами страны".

"Будем делать все, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", – сказал ранее Гройсман в интервью телеканалу "112 Украина".

Программу экономического сотрудничества стороны подписали в июне 2011 года. Она предусматривает углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций и обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

Кроме того, на этой неделе украинский МИД подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

В эфире радио Sputnik главный эксперт аналитического агентства "ФинЭк" Михаил Беляев выразил мнение, что при такой политике Киева все будет идти к окончательному свертыванию отношений двух стран.

"Экономические отношения России и Украины сейчас, конечно, далеки от нормальных. Но мы понимаем, что есть правительственная риторика (в основном она звучит со стороны Украины) – крайне недружелюбная по отношению к России. Зачастую она оставалась на уровне деклараций и общего фона. Но есть и "второй слой" – реальных хозяйственных отношений. Поскольку прежняя экономика СССР строилась по принципу взаимосвязанности, а Украина была важным индустриальным кластером, то на уровне хозяйственных отношений связи с Россией продолжаются, несмотря на крайне негативную общую ситуацию. Но нынешние заявления Украины направлены на то, чтобы даже такой фон для хозяйственных отношений не был благоприятным. Все будет идти к свертыванию отношений между Россией и Украиной, и уже в ближайшее время они окажутся лишь на самом необходимом уровне. То есть все будет сведено до минимума миниморума (minimum minimorum, латынь, самое меньшее – ред.). До тех пор, пока когда-то, на что я очень надеюсь, будут нормализованы отношения между двумя соседними государствами", – сказал Михаил Беляев.

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