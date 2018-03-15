Британии из-за холодов не обойтись без российского газа, считают аналитики

МОСКВА, 15 мар — РИА Новости. Новая волна холодов, которая накроет Великобританию и другие европейские страны на следующей неделе, усилит их зависимость от российского газа. К таким выводам пришли аналитики энергетической компании S&P Platts.

"Учитывая резкий скачок спроса, поставки российского газа рассматриваются как единственный существенный источник газа в нынешних условиях. Внутренние запасы и другие источники, такие как Норвегия, фактически исчерпаны", — говорится в докладе, опубликованном на сайте компании.

Согласно прогнозам, северо-западную Европу с 17 марта ждет сильное похолодание примерно на неделю. При этом регион все еще не оправился от последствий атмосферного фронта "Зверь с востока", с которым ему пришлось столкнуться в конце февраля — начале марта.

Это сказалось в том числе и на запасах природного газа: по оценкам S&P Platts, в северо-западной Европе в последний раз они были такими низкими семь лет назад, после холодной зимы 2010-2011 года. Совокупные запасы Германии, Великобритании, Франции, Нидерландов и Бельгии аналитики оценивают в 7,1 миллиарда кубометров. При этом на Великобританию приходится всего 0,4 миллиарда.

Отношения России и Великобритании испортились после инцидента с отравлением в городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Британский премьер Тереза Мэй перечислила меры, которые Лондон решил принять по отношению к Москвы. Среди них — высылка 23 российских дипломатов и обрыв всех двусторонних контактов на высоком уровне. Кроме того, Мэй заявила о том, что Великобритания совместно с ЕС продолжит искать возможность сокращения зависимости от российского газа.

С точки зрения Майка Фостера, представителя торговой ассоциации Energy and Utilities Alliance, Россия в качестве ответных мер может сократить поставки газа, несмотря на то, что это ей невыгодно.

"Ситуация может ухудшиться до того, что Россия действительно захочет сократить поставки газа на Запад. В этом случае она потеряет деньги, но как ответная мера это вполне возможно", — заявил он Daily Mail.

Россия восприняла действия британского правительства как враждебные и неприемлемые. Российский посол в Лондоне назвал решение правительства страны "серьезной провокацией", а представитель МИД России Мария Захарова возложила на Великобританию всю ответственность за упадок российско-британских отношений.