Министр финансов Японии отказался от поездки на форум G20 на фоне скандала

ТОКИО, 15 мар — РИА Новости. Вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо решил не принимать участия в министерской встрече "большой двадцатки" в Аргентине, поскольку должен присутствовать на важном заседании бюджетной комиссии верхней палаты японского парламента, сообщило в четверг агентство Киодо.

Встреча министров финансов и глав центральных банков стран "двадцатки" намечена на 19-20 марта, как раз когда начинает заседать парламент Японии. Законодатели от оппозиции активно требуют сейчас отставки Асо в связи со скандальной сделкой по продаже по заниженной стоимости участка государственной земли для школы, руководство которой, как утверждается, связано с семьей премьер-министра Синдзо Абэ.

Вместо Таро Асо в Аргентину поедет заместитель министра финансов Японии Минору Кихара, сообщает агентство.

Скандал с недвижимостью разразился в феврале прошлого года вокруг компании "Моритомо Гакуэн", которой принадлежит частный детский сад в городе Осака, Тогда в японских СМИ появилась информация о том, что эта компания решила построить собственную начальную школу на земле, купленной у государства по заниженной цене. По данным японских журналистов, компания приобрела землю под строительство начальной школы за 100 миллионов иен (890 тысяч долларов) при том, что участок оценивался в 800 миллионов иен (около 7 миллионов долларов). Кроме того, возникли сомнения в чистоте получения государственной лицензии для создания школы.

Глава "Моритомо Гакуэн" Ясунори Кагоикэ был арестован в июле 2017 года. Ему и его жене были предъявлены обвинения в махинациях с целью получения субсидий под другие образовательные учреждения. В ходе дачи показаний Кагоикэ под присягой в парламенте заявил, что получил от супруги действующего премьер-министра Синдзо Абэ — Акиэ Абэ — пакет с миллионом иен (8,98 тысячи долларов). При этом, по словам Кагоикэ, супруга японского премьера якобы подчеркнула, что пакет передается "от Синдзо Абэ", хотя правительство потом это и опровергло.

Ранее на этой неделе министерство финансов Японии признало, что в копиях документов по скандальной сделке, переданных парламенту, были убраны упоминания некоторых лиц, в том числе жены японского премьера Акиэ Абэ. История вокруг компании "Моритомо Гакуэн" привела в свое время к значительному падению рейтинга японского премьера.