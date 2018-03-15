Министр финансов Японии отказался от поездки на форум G20 на фоне скандала

ТОКИО, 15 мар — РИА Новости. Вице-премьер и министр финансов Японии Таро Асо решил не принимать участия в министерской встрече "большой двадцатки" в Аргентине, поскольку должен присутствовать на важном заседании бюджетной комиссии верхней палаты японского парламента, сообщило в четверг агентство Киодо.
Вместо Таро Асо в Аргентину поедет заместитель министра финансов Японии Минору Кихара, сообщает агентство.
Скандал с недвижимостью разразился в феврале прошлого года вокруг компании "Моритомо Гакуэн", которой принадлежит частный детский сад в городе Осака, Тогда в японских СМИ появилась информация о том, что эта компания решила построить собственную начальную школу на земле, купленной у государства по заниженной цене. По данным японских журналистов, компания приобрела землю под строительство начальной школы за 100 миллионов иен (890 тысяч долларов) при том, что участок оценивался в 800 миллионов иен (около 7 миллионов долларов). Кроме того, возникли сомнения в чистоте получения государственной лицензии для создания школы.
Ранее на этой неделе министерство финансов Японии признало, что в копиях документов по скандальной сделке, переданных парламенту, были убраны упоминания некоторых лиц, в том числе жены японского премьера Акиэ Абэ. История вокруг компании "Моритомо Гакуэн" привела в свое время к значительному падению рейтинга японского премьера.