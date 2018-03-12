СМИ: имя супруги японского премьера убрали из бумаг по скандальной сделке

ТОКИО, 12 мар — РИА Новости. Министерство финансов Японии фактически признало факт исправления документов о продаже по сильно заниженной цене земельного участка одной образовательной организации, связанной с супругой премьер-министра страны Синдзо Абэ, сообщили в понедельник японские СМИ.

Как утверждается, исправления были сделаны в 14 документах и, в частности, в них убрали упоминание имени Акиэ Абэ в связи со скандальной сделкой.

Министр финансов страны Таро Асо и другие высокопоставленные лица этого ведомства воздержались от комментариев.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга на брифинге в понедельник ограничился только словами о том, что "министерство финансов проводит тщательное расследование".

Как отмечает агентство Киодо, факт исправления документов может послужить поводом для оппозиции, чтобы требовать отставки министра финансов Таро Асо, ближайшего соратника премьера Абэ.

В 2016 году была заключена сделка о продаже ниже рыночной стоимости находившегося в госсобственности земельного участка в префектуре Осака под школу "Моритомо-гакуин". Председателю этой организации Ясунори Кагоикэ и его жене потом были предъявлены обвинения в махинациях с целью получения субсидий под другие образовательные учреждения.

Кагоикэ год назад заявил на слушаниях в обеих палатах парламента Японии, что Акиэ Абэ однажды передала ему конверт на миллион иен (около 9000 долларов) и сказала, что это от ее мужа (Синдзо Абэ). Ничего незаконного в этом не выявили, но там самым стала явной связь руководства "Моритомо-гакуин" с четой Абэ.

Как сообщалось ранее, жена премьера должна была стать почетным директором начальной школы, которую строили на приобретенном по низкой цене участке, но планы изменились после того, как разразился этот скандал.

Агентство Киодо сообщает со ссылкой на источник в правительстве, что документы были переписаны в прошлом году по распоряжению руководства министерства перед тем, как они были представлены в парламент, но уже без упоминания имен некоторых политиков.