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Экономика

РЖД запустили "Ласточки" между Москвой и Иваново

07:3013.03.2018
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкАэроэкспресс Ласточка. Архивное фотоАэроэкспресс Ласточка. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. РЖД отправили в первый рейс из Москвы в Иваново скоростной поезд "Ласточка", который будет преодолевать расстояние почти вдвое быстрее ранее курсирующих на этом маршруте составов, передаёт корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии.

Скоростной поезд Сапсан. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Между Петербургом и Нижним Новгородом возобновляются рейсы "Сапсанов"
Первая "Ласточка" отправилась со столичного Курского вокзала в Иваново в 07.07 мск. В торжественной церемонии запуска приняли участие генеральный директор РЖД Олег Белозеров и врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский.

"Ласточки" будут курсировать ежедневно: отправляться из Москвы в 07:07 и в 20:07, прибывая в Иваново в 10:48 и в 23:48. Из Иваново поезда будут отправляться в 06:24 и в 19:04, с прибытием в Москву в 10:05 и в 22:45 соответственно. Время в пути по сравнению с поездом дальнего следования будет сокращено почти вдвое: с 7 часов 15 минут до 3 часов 41 минуты.

"Ласточки" на этом маршруте будут курсировать в исполнении "Премиум" пятивагонными составами: 341 место и пять туалетов. В обычном пригородном электропоезде "Ласточка" – 423 места и два туалета.

Пассажирам предложены три класса обслуживания: бизнес-класс, эконом-класс и базовый туристический класс.

РЖД с 13 марта по 12 мая будут продавать билеты на "Ласточки" между Москвой и Иваново по фиксированной стоимости: базовый класс – 459 рублей, экономический класс – 503 рубля, бизнес – 1501 рубль. С 13 мая формирование конечной стоимости проезда для пассажиров в этих поездах будет осуществляться в рамках динамического ценообразования.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
vvv1151
Наверное, это не плохой поезд (имею в виду внутреннюю конструкцию вагона) для поездок на время не более 30-40 минут, но пускать его на такие рассоятния как Москва - Иваново, Москва - Нижний Новгород, это изощреннйшее издевательство над пассажирами!
Дважды проехался на нем из НН в Мск - больше не поеду!
Попробовал бы "конструктор" этих вагонов сам прокатиться на такое рассотяние, упираясь (вв прямом смысле) коленями в коленки сидящего лицом к тебе соседа напротив! И это при среднем росте обоих.
Два, вдумайтесь - два(!) туалета на весь состав! Вот повезло пассажирам этих вагонов, учитывая, что вход в туалет не в тамбуре, а ... прямо в вагоне!
---
"Тому, кто это придумал надо в голову гвоздь вбить!" (фильм ДМБ)
07:41
13.03.2018
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