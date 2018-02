Биткоин слабо дешевеет, оставаясь ниже отметки $10 тысяч

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Цена биткоина (bitcoin) в понедельник незначительно снижается, оставаясь ниже отметки в 10 тысяч долларов, инвесторы продолжают оценивать целесообразность инвестиций в криптовалюты на фоне волатильности фондового рынка, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 8.06 мск биткоин дешевел на 0,46%, до 9,73 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 0,53%, до 9,65 тысячи долларов, на OKEx — на 0,33%, до 9,65 тысячи долларов. А по данным портала Coindesk, биткоин дорожал на 0,27%, до 9,61 тысячи долларов.

Что касается альтернативных криптовалют, Ethereum дорожала на 1,37%, до 855,28 доллара, Ripple — дешевела на 1,55%, до 0,93 доллара, Bitcoin Cash — на 1,15%, до 1,178 тысячи долларов. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 432,42 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 38% всего рынка криптовалют.

По словам профессора Школы бизнеса им. Бута при Чикагском университете (The University of Chicago Booth School of Business) Луиджи Зингалеса (Luigi Zingales), которые приводит газета Financial Times, биткоин в последнее время привлек новых инвесторов из-за высокой волатильности на рынке акций. Но в то же время многих трейдеров по-прежнему отталкивает отсутствие торговой инфраструктуры, которое делает торговлю криптовалютами более опасной.

"На этом рынке по определению очень мало прозрачности", — отметил Зингалес, добавив, что даже небольшой объем спекуляций на крипторынке может значительно повлиять на цены.

Вместе с тем, по мнению основателя лаборатории криптоэкономики Массачусетского технологического института Кристиана Каталини (Christian Catalini), спекуляции на рынке криптовалют сейчас неизбежны. "Это не редкость — технологические изменения вызывают спекуляции на рынке", — сказал аналитик, указывая на бум доткомов в США в 2000 году.