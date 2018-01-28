Жадные эхо-бумеры: на что тратят деньги российские миллениалы

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Наталья Дембинская. Основная экономическая сила, вступающая в фазу активного потребления, — поколение Y. Так демографы называют тех, кто родился с 1981 по 2000-й. Именно к ним сейчас приковано внимание корпораций и финансовых учреждений всего мира: оказалось, что в век технологий и стремительного распространения шеринг-экономики, они тратят совсем не так, как представители поколения X или бэби-бумеры. Они не покупают автомобиль, если его можно взять в аренду, не желают питаться фастфудом, поскольку это вредно, и равнодушны к бриллиантам. О том, как и на что тратят деньги российские эхо-бумеры, чем они отличаются от зарубежных сверстников и почему им проще купить жилье — в материале РИА Новости.

Копить и откладывать

В отличие от беспечного поколения бумеров, полагающихся на пенсию, и поколения X, часто демонстрирующего склонность жить сегодняшним днем, миллениалы овладели в совершенстве искусством копить деньги.

Хотя за кошельки представителей поколения Y развернулась настоящая битва, они, похоже, не торопятся их открывать.

Например, как выяснили в Merrill Edge, розничном подразделении Bank of America, изучив потребительское поведение порядка тысячи американцев со средним и высоким уровнем дохода, более трети из них буквально помешаны на экономии. Они отправляют на сберегательные счета по ползарплаты. Порядка 54 процентов опрошенных признались, что откладывают на создание семьи, так как это опять же расходы, еще около 40 процентов готовы отказаться от отпуска, чтобы нарастить финансовую подушку безопасности.

По мнению молодых миллениалов, именно сбережения — их основной актив, на который они смогут полагаться лет через 20, чтобы поддерживать достойный уровень жизни.

Счета и кешбэк

Российские представители поколения Y явно поддерживают глобальный тренд на бережливость.

Как отмечают игроки российской банковской отрасли, клиенты в возрасте 18-35 лет гораздо разумней относятся к деньгам, чем более взрослые.

"Больше половины, согласно нашим опросам, имеют сбережения и порядка трети целенаправленно копят", — отмечает Дамьен Леклер, руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка. Схожую тенденцию отмечают и в Альфа-банке — по их оценкам, у молодежи остаток на счетах и вкладах в среднем выше, чем у клиентов постарше, и превышает 45 тысяч рублей.

Сэкономить миллениалы стремятся и на покупках, извлекая из банковских продуктов дополнительный доход. Ключевой инструмент здесь — кешбэк, которым практически не пользуется старшее поколение. Пользуясь дебетовой или кредитной картой, вы получаете право на скидки при совершении покупок у партнеров банка — а это обычно до нескольких сотен магазинов и торговых сетей. Вам возвращают на карту от двух до пяти процентов потраченных денег, а во время различных акций и по спецпредложениям кешбэк может достигать 15 процентов.

Только онлайн и никаких наличных

Миллениалы совсем не приверженцы того, чтобы взаимодействовать с банками по старинке, как это делают "иксы" и пенсионеры-бумеры: звонить в банк, прийти в отделение и встать там в очередь — это не про "игреков".

Современные потребители ориентируются на digital-инструменты: онлайн-чаты, социальные сети и мессенджеры. Активно пользуются мобильным и интернет-банком, чаще оформляют карты, кредиты и депозиты онлайн.

Поскольку миллениалы практикуют более технологичную модель поведения, в кармане у них практически нет наличных: большинство платежей они совершают по карте или через ApplePay/AndroidPay. "Получается, что доля наличных денег у них меньше, чем у старшего поколения", — констатировали в "Альфа-банке".

Гаджеты и путешествия вместо бриллиантов

Вообще, от миллениалов уже страдают целые отрасли, называя их "самым жадным поколением", которое просто так не заставишь раскошелиться. В целом они значительно реже берут кредиты, исключение — кредиты на телефоны и прочую электронную технику.

Особенно этим отличаются клиенты в возрасте 18-25 лет — львиная доля потребительских кредитов, которые берут "игреки" в банках, приходится именно на смартфоны последних моделей и другие недешевые гаджеты.

Впрочем, как указывают маркетологи, структура потребления у тех, кому больше 25, более похожа на поколение Х — они чаще берут кредиты на недвижимость и автомобиль, тратят больше денег на крупную технику, детей и ремонт.

В целом же миллениалы гораздо более равнодушны к статусным покупкам, чем их предшественники. Например, к ювелирным украшениям. Кольцам с бриллиантами миллениалы предпочтут все те же гаджеты и путешествия.

"Впечатления — вот их цель, поэтому они чаще тратят деньги на развлечения, путешествия и питание вне дома — особенно те, кто живут в крупных городах", — отмечает Ксения Самойленко, стратегический директор Mindshare Russia Group.

Впрочем, это не особо помогает турагентствам: миллениалы не желают платить ни туроператорам, ни их посредникам — сами купят дешевый билет на самолет и снимут жилье через Airbnb.

Каршеринг вместо автомобилей

Совместное использование товаров и услуг помогает миллениалам неплохо экономить. Собственность необязательна — эта концепция формирует экономику совместного потребления (sharing economy). Она уже разрослась до невероятных размеров: ее объем сейчас оценивается в 15 миллиардов долларов, а к 2025 году превысит 300 миллиардов.

Среди тех, кто ощутил на себе последствия распространения этой экономической модели, — автопроизводители. Молодежь в крупных городах развитых, а теперь и развивающихся стран постепенно теряет интерес к покупке автомобиля, предпочитая сервисы поминутной аренды, каршеринг. В результате продажи у автопроизводителей падают.

Одной из причин, по которой миллениалы стремятся делать как можно меньше сверхдорогих покупок, социологи считают то, что на их век пришлось слишком много финансовых кризисов. А потому они просто боятся любой серьезной финансовой ответственности.

А что с жильем

Одной из таких сверхдорогих, но желанных покупок миллениалы считают жилье: они и рады бы его купить, но у них нет на это средств. Компания Experian, лидер глобального рынка информационных услуг, провела исследование и выяснила: более половины британцев от 21 до 35 лет не имеют собственного жилья. Около четверти снимают, еще столько же живут с родителями. Порядка 30 процентов опрошенных признались, что мечтают купить жилье, но полны пессимизма по этому поводу. Британцы сетуют, что могут отложить с зарплаты менее 200 фунтов в месяц и накопить на первый взнос для них нереально.

В России с покупкой недвижимости ситуация несколько иная. Во-первых, цены на жилье в последние несколько лет уверенно идут вниз. В крупных российских городах квадратный метр подешевел в среднем на 4,5-12 процентов, подсчитали в Domofond.ru.

Кроме того, действуют государственные программы помощи молодым семьям, а ипотека дешевеет — ставки уже близки к восьми процентам и в краткосрочной перспективе должны достичь шести.

По мнению аналитиков First National Real Estate, это может привести к тому, что российские миллениалы отхватят большую долю на рынке жилья, чем бэби-бумеры и поколение икс вместе взятые. Первую покупку недвижимости — речь прежде всего о квартирах — миллениалы смогут совершить в среднем за шесть лет.