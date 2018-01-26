МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минкомсвязь планирует разрешить майнинг гражданам и компаниям, а также предоставить им квоты на электроэнергию и специальный тариф, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на концепцию регулирования майнинга.
Для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет. После каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, НДС — не будут; какой налог будут платить частные майнеры, в концепции не уточняется.
Концепцию пока не приняли — до 1 февраля ее доработают и передадут в правительство. По словам участника обсуждения документа в Минкомсвязи, большинство членов рабочей группы поддержало идею налоговых каникул. Предлагалось продлить их до пяти лет, а также установить критерии промышленного майнинга (по потреблению электроэнергии и вычислительной мощности) и облагать налогом только его.
Минфин накануне опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в России, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Документ предусматривает возможность обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и другое имущество. Однако Банк России выступил против этого положения, считая допустимым обмен только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO. ЦБ против такого разрешения для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций.