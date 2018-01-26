МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Минкомсвязь планирует разрешить майнинг гражданам и компаниям, а также предоставить им квоты на электроэнергию и специальный тариф, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на концепцию регулирования майнинга.

Появится специальная система обнаружения майнеров — по структуре потребления тока и интернет-трафика, — чтобы соотносить мощность оборудования с количеством криптовалюты, которое задекларируют на криптобирже.

Для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учет. После каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, НДС — не будут; какой налог будут платить частные майнеры, в концепции не уточняется.

Концепцию пока не приняли — до 1 февраля ее доработают и передадут в правительство. По словам участника обсуждения документа в Минкомсвязи, большинство членов рабочей группы поддержало идею налоговых каникул. Предлагалось продлить их до пяти лет, а также установить критерии промышленного майнинга (по потреблению электроэнергии и вычислительной мощности) и облагать налогом только его.

Как рассказал собеседник издания в крупной энергокомпании, у майнеров круглые сутки одинаковое потребление энергии, как у алюминиевых заводов, вычислить их несложно — достаточно проанализировать профиль потребления электроэнергии. При этом интернет-омбудсмен и владелец компании Radius Group Дмитрий Мариничев считает, что найти майнера среди дата-центров почти невозможно, нужно приходить в каждый из них и проверять, нет ли соответствующего оборудования.

Минфин накануне опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в России, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). Документ предусматривает возможность обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и другое имущество. Однако Банк России выступил против этого положения, считая допустимым обмен только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO. ЦБ против такого разрешения для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций.