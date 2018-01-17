Казахстан подписал соглашения на приобретение американской продукции

ВАШИНГТОН, 17 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Казахстан в ходе визита в США президента Нурсултана Назарбаева подписал соглашения на приобретение американской продукции на 2,5 миллиарда долларов, сообщил госдепартамент.
Назарбаев во вторник встретился с президентом США Дональдом Трампом и заявил о готовности Казахстана закупить американской продукции на 7,5 миллиарда долларов. Трамп, в свою очередь, заявил, что экспорт в Казахстан позволяет США наращивать количество рабочих мест.
По данным госдепартамента, оборот двусторонней торговли составил в 2016 году 1,9 миллиарда долларов, и обе страны намерены его наращивать. В ходе визита Назарбаева в США было объявлено о двух сделках между Boeing и двумя казахстанскими авиакомпаниями на сумму в 1,3 миллиарда долларов — по данным госдепа, это позволит содержать более 7 тыс рабочих мест. В частности, авиакомпания SCAT заказала шесть лайнеров Boeing-737, а национальный авиаперевозчик Air Astana подтвердил намерение приобрести три лайнера Boeing 787 Dreamliner в 2021 году.
Кроме того, страны обязались начать в 2018 году технические консультации в рамках стратегического энергетического диалога. В рамках многолетнего сотрудничества Chevron подписала меморандум о реинвестировании 251 миллиона долларов полученной прибыли в казахстанские проекты. В целом Chevron и ExxonMobil вложили в Казахстан десятки миллиардов долларов.