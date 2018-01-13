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Экономика

Эксперимент по маркировке сигарет: как это работает и зачем это нужно

11:3113.01.2018
(обновлено: 11:37 13.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкПродажа сигарет. Архивное фотоПродажа сигарет. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Эксперимент по маркировке табачных изделий стартует в России в понедельник. Участники пилотного проекта сообщили РИА Новости о своей готовности к тестированию, а также рассказали, как оно будет проходить.

Увеличит ли маркировка цены на сигареты — еще только предстоит понять, однако табачные компании считают, что выбранная технология нанесения меток не сильно повлияет на стоимость пачки, если повлияет вообще.

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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Эксперимент по маркировке табачной продукции пройдет в России с 15 января по 31 декабря 2018 года. Он будет добровольным, новые участники могут подключаться к эксперименту после его начала. С января в тестировании системы маркировки могут поучаствовать производители сигарет, оптовики и предприятия розничной торговли, с 1 июля предусмотрена возможность участия импортеров табачной продукции.

Предполагается, что пилотный проект позволит проверить эффективность механизма маркировки для обеспечения подлинности табачной продукции, а также для противодействия ввозу в РФ контрафакта. У легальных производителей сигарет может вырасти доля рынка, а у государства — собираемость налогов. По итогам эксперимента будет определена целесообразность перехода на обязательную маркировку сигарет.

Оператором информационной системы в рамках эксперимента выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Заместитель гендиректора ЦРПТ по связям с общественностью и маркетингу Реваз Юсупов сообщил РИА Новости, что инфраструктура Центра готова к эксперименту, сроки запуска переноситься не будут.

"К эксперименту уже присоединились крупнейшие производители табачной продукции, занимающие более 90% рынка, ключевые дистрибьюторы и розничные сети", — добавил он.

Как будет работать маркировка

Сигарета в пепельнице. Архивное фото
© Depositphotos / londondeposit
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В ходе эксперимента папиросы и сигареты будут маркироваться двухмерным кодом в формате Data Matrix. Штрих-код будет наноситься на каждую пачку и каждый блок сигарет. Он будет содержать информацию, которая может подтвердить подлинность продукции: наименование марки сигарет, дату, место и время ее производства.

Согласно методическим рекомендациям для проведения эксперимента, которые были утверждены Минпромторгом РФ, средство идентификации будет наноситься на нижнюю торцевую либо боковую часть пачки. В случае блока сигарет штрих-код рекомендуется наносить на боковую часть.

"Производитель на конвейере наносит двухмерный уникальный штриховой код на пачку сигарет. Благодаря криптографическому алгоритму его невозможно подделать или скопировать. Информация о нанесении кода на продукцию передается в реестр средств идентификации", — рассказал представитель ЦРПТ Юсупов.

Продажа сигарет. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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Дистрибьютор, продолжил он, будет фиксировать поступление и выбытие каждой пачки в первичных документах и передавать информацию в реестр. В свою очередь, розничный продавец на кассе сканирует штрих-код и отправляет информацию о продаже товара оператору фискальных данных и в реестр средств идентификации.

"Информационная система эксперимента позволит контролирующим государственным органам получить доступ к сведениям об участниках эксперимента, их продукции, данным о сгенерированных кодах маркировки и их передвижениях", — отметил Юсупов.

Покупатели же могут отсканировать штрих-код на пачке сигарет и получить информацию о ней (место производства и нахождения упаковки в данный момент, ее статус) при помощи бесплатного мобильного приложения. Если данные о продукции, полученные от оператора информсистемы, не будут соответствовать реальному положению вещей, потребители могут направить соответствующее уведомление.

А это надежно?

Сигареты. Архивное фото
© Fotolia / Africa Studio
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По словам заместителя гендиректора ЦРПТ, информационная система маркировки имеет несколько степеней защиты от различных сбоев и внешнего воздействия и отвечает требованиям к информационной системе и защите информации, разработанным в соответствии с постановлением правительства.

"Для защиты от сбоев в работе сервера, генерирующего коды маркировки, производители смогут использовать резервные серверы или резервный запас маркировок, который им будет предоставлен ЦРПТ. При сбое в работе онлайн-касс информация в любом случае попадет в систему, так как хранится до 30 дней", — добавил Юсупов.

"Важно отметить, что главная задача пилотного проекта — тестирование системы и отработка возможных кризисных или сбойных ситуаций для их минимизации в будущем", — подчеркнул он.

В свою очередь, вице-президент JTI по корпоративным отношениям и коммуникациям в России Сергей Киселев отметил, что технология цифрового кодирования в формате Data Matrix максимально адаптирована к скоростям и другим особенностям технологии сигаретного производства и продажи сигарет в рознице, если сравнивать ее с другими решениями.

"При внешней простоте печатного кода содержащаяся в нем информация надежно защищена от искажения и подделки", — указал собеседник агентства.

Что с ценой?

Продажа сигарет в магазине. Архивное фото
© Fotolia / DoraZett
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Когда обсуждается запуск маркировки какого-либо товара, всегда возникает вопрос: а вырастет ли в результате цена товара для потребителя?

Руководитель отдела "БАТ Россия" (российская структура British American Tobacco, BAT) по противодействию нелегальной торговле табачными изделиями Максим Курганский отметил, что эксперимент по маркировке как раз и должен дать ответы на вопросы о себестоимости одной метки, необходимом объеме инвестиций и возможном влиянии маркировки на цену сигарет.

"По нашему мнению, использование современной цифровой технологии в новой маркировке не должно привести к существенному росту конечной стоимости продукта и перебоям в поставках продукции на российский рынок", — указал вице-президент по корпоративным вопросам Philip Morris International (PMI) в России Сергей Слипченко.

"Так как для маркировки используется стандартное оборудование, уже имеющееся на табачных фабриках, проведение эксперимента не повлечет за собой значительных расходов со стороны производителей и, как следствие, не приведет к увеличению стоимости сигарет в рознице", — отметил в свою очередь Киселев из JTI.

Производители готовы

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Табачные компании JTI, BAT и PMI выразили готовность участвовать в эксперименте. Вице-президент по корпоративным вопросам PMI в России рассказал, что компания готова зарегистрироваться в реестре участников эксперимента уже в январе.

"В эксперимент будет вовлечена фабрика "Филип Моррис Ижора", на которой будет производиться табачная продукция с новой маркировкой в ограниченном ассортименте. В настоящее время завершается подготовка производственных линий, задействованных в эксперименте, к нанесению электронной маркировки", — сообщил Слипченко.

"Компания полностью готова к началу эксперимента по маркировке табачной продукции, а наша фабрика "Петро" оснащена всем необходимым для этого оборудованием". — сказал вице-президент JTI Киселев. По его словам, на начальном этапе эксперимента — с целью отработки технологии маркировки и мониторинга оборота табачной продукции — маркироваться будет только один бренд из портфеля JTI.

Руководитель отдела "БАТ Россия" Курганский сообщил, что для производителя важно протестировать решение для маркировки продукции, чтобы понять, как внедрение такой системы повлияет на бизнес-процессы. Часть оборудования для нанесения и считывания кодов, указал он, у компании уже имеется, другую часть необходимо закупить и модернизировать.

"В ходе первого этапа пилотного проекта мы планируем оснастить оборудованием для нанесения маркировки одну производственную линию и выпустить ограниченную партию продукции", — рассказал представитель табачной компании.

Торговые сети готовятся

Мужчина сжимает пачку сигарет. Архивное фото
© Depositphotos / belchonock
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В свою очередь, Imperial Tobacco рассматривает возможность участия в эксперименте. Директор департамента по корпоративным и юридическим вопросам Imperial Tobacco в России и Центральной Азии Георгий Соустин поддержал подход правительства РФ — провести эксперимент до официального внедрения системы маркировки табачной продукции.

"Если на основании результатов эксперимента будет сделан вывод об эффективности данной инициативы, Imperial Tobacco, как ответственный легальный производитель табачной продукции на территории РФ, будет действовать в рамках закона и отвечать требованиям регулятора в том числе в части маркировки своих пачек", — указал Соустин.

Он также обратил внимание на то, что система маркировки будет распространяться лишь на законно произведенные товары. "Производитель незаконной продукции, торговая цепочка для ее продвижения и потребитель контрафактных сигарет будут продолжать оставаться вне официальной информационной системы отслеживания. Это важный вопрос, который также не должен оставаться без внимания регулятора", — подчеркнул представитель Imperial Tobacco.

Цветущий табак. Архивное фото
© РИА Новости / Шахвердиев
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Кроме табачных компаний, в эксперименте допускали участие и российские торговые сети. "Х5 сохраняет намерение участвовать в эксперименте по маркировке табачной продукции и уже начала подготовку к нему. Детали эксперимента будут определены после заключения соглашения с организаторами", — сообщили РИА Новости в пресс-службе X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель").

В компании также отметили, что продолжительное пилотирование госпроектов по информатизации потребительского рынка позволяет снизить риски сбоев в обслуживании покупателей после запуска систем в эксплуатацию. Например, длительный тестовый период при внедрении новой контрольно-кассовой техники позволил X5 максимально оперативно устранить сбой в работе фискальных накопителей в конце 2017 года.

Представитель ритейлера "Дикси" Владимир Русанов рассказал, что компания также начала готовиться к эксперименту: создана рабочая группа из специалистов по закупкам табачных изделий, специалистов по IT и логистике. "Эта группа как раз и определит формат тестирования и сроки", — отметил Русанов.

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