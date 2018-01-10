Назарбаев выступил за создание промышленности "цифровой эпохи"

АСТАНА, 10 янв – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает одним из ключевых приоритетов страны внедрение в экономику новых технологий, в первую очередь в рамках программы индустриализации.
По его мнению, "индустриализация должна стать более инновационной, используя все преимущества нового технологического уклада 4.0". "Необходимо разработать и апробировать новые инструменты, направленные на модернизацию и цифровизацию наших предприятий с ориентацией на экспорт продукции".
"Следует реализовать пилотный проект по оцифровке нескольких казахстанских промышленных предприятий, а затем этот опыт широко распространить", — заявил Назарбаев.
Вместе с тем он подчеркнул, что цифровизация экономики несет помимо дивидендов и риски значительного высвобождения рабочей силы. "Нужно заранее выработать согласованную политику по трудоустройству высвобождаемой рабочей силы. Предстоит адаптировать систему образования, коммуникации и сферу стандартизации под потребности новой индустриализации", — заявил глава государства.
Он также поручил начать в 2018 году разработку третьей пятилетки индустриализации, посвященной становлению промышленности "цифровой эпохи".