Telegram создаст собственную блокчейн-платформу и криптовалюту, пишут СМИ

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Мессенджер Telegram Павла Дурова планирует запустить собственную блокчейн-платформу и собственную криптовалюту, пишет TechCrunch со ссылкой на ряд источников.

По данным издания, платформа третьего поколения получит название Telegram Open Network, а сама валюта будет называться Gram.

Финансирование запуска будет обеспечиваться за счет первичного размещения монет (ICO). Предполагается, что его объем будет достаточно велик, так как он будет осуществляться от имени не нового стартапа, а проекта, уже зарекомендовавшего себя на рынке.

По данным TechCrunch, планируется, что Telegram рассматривает возможность привлечения до 500 миллионов долларов в рамках предпродаж, а потенциальная общая стоимость токенов составит от 3 до 5 миллиардов долларов. Эти цифры, как уточняет издание, являются предварительными и могут быть скорректированы позже.

В рамках предпродажи инвесторам, не входящих в ближний круг Дурова, могут поставить условие вкладывать минимум 20 миллионов долларов, при этом в виде официальной, а не криптовалюты. Четыре процента, или 200 миллионов единиц Gram, будут зарезервированы командой разработчиков на четыре года, 52 процента объема валюты также сохранит за собой Telegram, чтобы защитить ее от спекуляций. Остальные 44 процента будут находиться как в публичной, так и в приватной продаже. Валюта будет обращаться на внешних биржах и использоваться внутри приложения Telegram.

Также, согласно планам, к которыми ознакомилось TechCrunch, Telegram запустит собственный электронный кошелек в четвертом квартале этого года.

Как отмечает издание, Telegram уже фактически является каналом связи для участников сообществ, занимающихся криптовалютами, и поэтому развитие проекта мессенджера в этом направлении является естественным.