Операторы связи начали корректировать тарифы для отмены роуминга в России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Отмена роуминга в России позволит в два-три раза снизить цены для путешествующих абонентов, говорится в сообщении Минкомсвязи по итогам совещания с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и крупнейшими операторами мобильной связи.

Минкомсвязь планирует принимать уточняющие поправки в целый ряд нормативно-правовых актов: усовершенствовать приказ министерства о пропуске трафика, рассмотреть вопрос об уровне цен на межоператорские соединения, развивать законодательство, связанное с доступом операторов связи в многоквартирные дома и уточнить целый ряд других приказов, постановлений и законов.

Как отмечает ведомство, по независимым оценкам международных аналитических институтов, Россия уже более года входит в число стран с самыми доступными ценами на мобильную связь. Так, в рейтинге 2016 года "Индекс готовности к сетевому обществу" Всемирного экономического форума (ВЭФ) государство по этому критерию заняло второе место в мире после Гонконга.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров заявил, что внутрисетевой и национальный роуминг в стране отменят в первом полугодии 2018 года. Он отметил, что все крупные операторы связи уже начали корректировку тарифов.

В России действуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату, а национальный нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в какой-либо части страны.