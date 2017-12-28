Операторы связи начали корректировать тарифы для отмены роуминга в России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Отмена роуминга в России позволит в два-три раза снизить цены для путешествующих абонентов, говорится в сообщении Минкомсвязи по итогам совещания с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и крупнейшими операторами мобильной связи.
Как отмечает ведомство, по независимым оценкам международных аналитических институтов, Россия уже более года входит в число стран с самыми доступными ценами на мобильную связь. Так, в рейтинге 2016 года "Индекс готовности к сетевому обществу" Всемирного экономического форума (ВЭФ) государство по этому критерию заняло второе место в мире после Гонконга.
В России действуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Внутрисетевой роуминг позволяет общаться за пределами домашнего региона за отдельную плату, а национальный нужен, когда сеть определенного оператора отсутствует в какой-либо части страны.