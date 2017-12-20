Глава Приамурья считает создание майнинг-фермы выгодным для региона

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Продажа электроэнергии для работы майнинг-фермы, которую планируется построить в Амурской области, принесет региону финансовую выгоду, но нужно учитывать риски, связанные с криптовалютой, считает глава региона Александр Козлов.

Ранее сообщалось, что Корпорация развития Дальнего Востока выступила с предложением реализовать в Амурской области масштабный майнинг-проект гонконгской фирмы Genesis Engineering. Корпорация предложила этой компании инвестировать в технологию блокчейн в регионе, объясняя это тем, что в Приамурье большой запас энергомощностей и действует режим территории опережающего развития. Представители Genesis Engineering сообщали, что пилотный проект реализуют в Приморье — на острове Русский во Владивостоке.

"Любой объем реализации электроэнергии на территории региона либо за территорией региона дает нам налоговые поступления. Соответственно, чем больше будут загружены наши компании, которые расположены на территории Амурской области, конечно, нам это будет выгодно", — сказал Козлов в интервью РИА Новости.

"Вопрос правильности новых форм, которые возникают у нас с учетом того, что мир не стоит на месте. Правильнее будет оценивать и обсуждать это на уровне тех корпораций, которые могут влиять на эти процессы в соответствии с действующим законодательством РФ. Тут я подразумеваю и снятие рисков, связанных с криптовалютой", — добавил губернатор.

Genesis Engineering учреждена в Гонконге в 2017 году крупнейшей медиагруппой в области блокчейна BTC Inc. и крупнейшим поставщиком услуг облачного майнинга Genesis Mining.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.