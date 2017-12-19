Суд в Москве рассмотрит 23 января дело о выплате Киевом $144 млн "Татнефти"

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отложил на 23 января предварительные слушания по заявлению "Татнефти", которая требует признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд определил отложить предварительные слушания на 23 января", — сказала судья Ольга Лежнева.
В ходе предварительного заседания во вторник арбитраж Москвы отклонил заявленное Украиной ходатайство о приостановлении производства по делу.
"Суд определил отложить предварительные слушания на 23 января", — сказала судья Ольга Лежнева.
В ходе предварительного заседания во вторник арбитраж Москвы отклонил заявленное Украиной ходатайство о приостановлении производства по делу.
После этого Украина заявила еще одно ходатайство о приостановлении производства по делу в связи с тем, что ею подана жалоба в Верховный суд России, в которой ответчик просит высшую судебную инстанцию поставить точку в вопросе о судебном иммунитете Украины в данном споре. Арбитраж Москвы пока оставил ходатайство о приостановлении открытым.
История тяжбы
Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля. После этого "Татнефть" инициировала судебное разбирательство.
Столичный арбитраж рассматривает дело повторно. При первом рассмотрении суд в июне прекратил производство по делу. Он согласился с доводами Украины о том, что на нее в этом деле распространяется судебный иммунитет, а также о том, что отсутствует эффективная юрисдикция суда, поскольку в Москве нет имущества должника, на которое можно было бы в случае необходимости обратить взыскание для исполнения судебного акта.
Верховный суд России в ноябре согласился с повторным рассмотрением дела в арбитраже Москвы, отклонив кассационную жалобу Украины в лице ее министерства юстиции. В своей новой жалобе на имя заместителя председателя ВС РФ ответчик просит передать дело в судебную коллегию по экономическим спорам для отмены постановления окружного суда.