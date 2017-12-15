Татарстан планирует ввозить больше дагестанской баранины

МАХАЧКАЛА, 15 дек – РИА Новости. Татарстан планирует увеличить ввоз дагестанской баранины, сообщает пресс-служба президента Татарстана на его официальном сайте.

"Сегодня из Дагестана поступают баранина и безалкогольные напитки. (Врио главы Дагестана) Владимир Васильев сообщил, что ранее качество дагестанской баранины высоко оценили специалисты из Ирана. Предприятия республики уже начали поставлять мясо на ближневосточный рынок. (Президент Татарстана) Рустам Минниханов в свою очередь предложил рассмотреть возможность увеличения объемов поставок баранины в Татарстан", — говорится в сообщении пресс-службы.

В минсельхозе Дагестана сообщили РИА Новости, что в поставках дагестанского мяса также выразили заинтересованность компании из Саудовской Аравии.

"Дагестан имеет все возможности поставлять баранину в зарубежные страны и также в другие регионы нашей страны. На сегодняшний день Иран работает с тремя дагестанскими предприятиями. Большой интерес к нашему мясу проявляет и Саудовская Аравия. У минсельхоза Дагестана, как и всего нашего правительства республики, есть заинтересованность в том, чтобы мясо вывозилось легально, чтобы оно отвечало всем требованиям технического регламента таможенного союза. Но при этом нужно учитывать, что основная масса реализуемого поголовья у нас бывает осенью", — рассказал РИА Новости начальник управления животноводства минсельхоза республики Юсуф Юсуфов.

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