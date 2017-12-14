Путин призвал освободить россиян от просроченной задолженности по налогам

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что россиян надо освободить от просроченной задолженности по налогам.

"Я думаю, что, может быть, кто-то будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов, но я думаю, что нужно освободить людей от таких выплат", — заявил Путин на ежегодной пресс-конференции.

"И сделать это надо максимально дебюрократическим способом: без обращения человека в налоговые инспекции — первое. Второе — надо то же самое сделать для индивидуальных предпринимателей. Это тоже где-то 15 миллиардов примерно рублей и касается около 3 миллионов человек, 2,9 миллиона человек. Человек начал бизнес, начал работу, а что-то не получилось. А налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить людей от выплат такого рода", — отметил он.

"Третье — надо выстроить систему таким образом, чтобы стимулировать налогоплательщиков, чтобы они не боялись, даже если пропустили срок платежа, обратиться в налоговую инспекцию", — добавил президент.

Глава государства признал, что нагрузка подобного рода растет. "Я уже давал по этому поводу поручение, как вы знаете, провести подробный анализ того, что происходит в регионах, а это, прежде всего, происходит в регионах РФ. Это первое, и мы это сделаем. И нужно будет, безусловно, в будущем создать определенные условия, которые будут препятствовать этому неограниченному и неконтролируемому росту налоговой нагрузки, фискальной. Какая разница, по какой статье платить", — сказал он.

По словам Путина, внимание нужно обратить на некоторые налоги, "которые тяжелым бременем на граждан и на бизнес ложатся, и не отвечают никаким интересам ни самих граждан, бизнесов, ни государства в целом". "Капремонт, например, или налоговая задолженность, которая возникла на протяжении предыдущих нескольких лет в силу тех обстоятельств, с которыми иногда и человек не связан, в силу усовершенствования налоговой системы. Эти задолженности касаются, дай бог памяти, где-то 42 миллионов человек. И общий объем этой задолженности 41 миллиард рублей", — рассказал президент.

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