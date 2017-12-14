Путин призвал освободить россиян от просроченной задолженности по налогам

13:4714.12.2017
(обновлено: 14:37 14.12.2017)
87255
МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что россиян надо освободить от просроченной задолженности по налогам.
"Я думаю, что, может быть, кто-то будет ругаться на меня из моих либеральных оппонентов, но я думаю, что нужно освободить людей от таких выплат", — заявил Путин на ежегодной пресс-конференции.
"И сделать это надо максимально дебюрократическим способом: без обращения человека в налоговые инспекции — первое. Второе — надо то же самое сделать для индивидуальных предпринимателей. Это тоже где-то 15 миллиардов примерно рублей и касается около 3 миллионов человек, 2,9 миллиона человек. Человек начал бизнес, начал работу, а что-то не получилось. А налоги на него все начисляли и начисляли. Надо освободить людей от выплат такого рода", — отметил он.
"Третье — надо выстроить систему таким образом, чтобы стимулировать налогоплательщиков, чтобы они не боялись, даже если пропустили срок платежа, обратиться в налоговую инспекцию", — добавил президент.
Глава государства признал, что нагрузка подобного рода растет. "Я уже давал по этому поводу поручение, как вы знаете, провести подробный анализ того, что происходит в регионах, а это, прежде всего, происходит в регионах РФ. Это первое, и мы это сделаем. И нужно будет, безусловно, в будущем создать определенные условия, которые будут препятствовать этому неограниченному и неконтролируемому росту налоговой нагрузки, фискальной. Какая разница, по какой статье платить", — сказал он.
По словам Путина, внимание нужно обратить на некоторые налоги, "которые тяжелым бременем на граждан и на бизнес ложатся, и не отвечают никаким интересам ни самих граждан, бизнесов, ни государства в целом". "Капремонт, например, или налоговая задолженность, которая возникла на протяжении предыдущих нескольких лет в силу тех обстоятельств, с которыми иногда и человек не связан, в силу усовершенствования налоговой системы. Эти задолженности касаются, дай бог памяти, где-то 42 миллионов человек. И общий объем этой задолженности 41 миллиард рублей", — рассказал президент.
За ходом пресс-конференции Владимира Путина следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
Владимир Путин в четверг проводит тринадцатую по счету большую пресс-конференцию, в которой принимают участие сотни российских и иностранных журналистов.
Первыми в зал, где проходит пресс-конференция, зашли журналисты кремлевского пула.
На пресс-конференцию Путина было аккредитовано рекордное число журналистов: на сайте Кремля опубликован список из 1640 фамилий. В мероприятии участвуют как сотрудники федеральных и региональных российских СМИ, так и корреспонденты иностранных изданий.
Первый же вопрос журналистов касался предстоящий выборов президента. Путин отметил, что предвыборная программа у него уже есть, но на пресс-конференции нет времени, чтобы подробно на ней останавливаться.
Журналистка готовит плакат, который бы мог привлечь внимание президента.
В ходе пресс-конференции Путин заявил, что пойдет на предстоящие выборы как самовыдвиженец.
Корреспонденты из СМИ под названием "За суверенитет России" пришли на пресс-конференцию с иконой Богородицы "Державный Покров".
Журналистка фотографируется перед началом большой пресс-конференции Владимира Путина.
Мероприятие традиционно было организовано в Центре международной торговли на Краснопресненской набережной.
Ксения Собчак, заявившая ранее о намерении баллотироваться на выборах президента, заявила, что пришла на большую пресс-конференцию Владимира Путина как журналист. Она тоже намерена задать вопрос президенту.
В формате больших пресс-конференций Владимир Путин встречается с журналистами с 2001 года — с перерывом на время, когда он возглавлял правительство.
Общение Владимира Путина с представителями СМИ традиционно проходит в свободном формате. Глава государства не ограничивает журналистов ни в выборе тем для вопросов, ни во времени, однако просит их учитывать, количество желающих задать свой вопрос.
Прямую трансляцию общения президента с журналистами ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и Первый, радиостанции "Маяк", "Вести FM" и "Радио России". А телеканал и сайт "Общественного телевидения России" ведут трансляцию с сурдопереводом.
В среднем, как правило, на ежегодной пресс-конференции вопросы удается задать одному из двадцати присутствующих в зале журналистов.
Семья пенсионеров в Казани смотрит по телевизору трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.