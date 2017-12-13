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Экономика

Ульяновская область направит свыше 40 млн рублей на площадки ТОСЭР

11:3513.12.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкГубернатор Ульяновской области Сергей МорозовГубернатор Ульяновской области Сергей Морозов
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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УЛЬЯНОВСК, 13 дек — РИА Новости. Власти Ульяновской области направят в следующем году более 40 миллионов рублей из областного бюджета на формирование площадок для резидентов территории опережающего социально-экономического развития в Димитровграде (ТОСЭР), сообщил РИА Новости губернатор региона Сергей Морозов.

Как пояснил РИА Новости председатель правительства региона Александр Смекалин, первая очередь индустриального  парка — 27 тысяч квадратных метров площадей, подготовленных в соответствии с современными требованиями — будет готова уже в следующем году. По словам главы кабинета министров, ТОСЭР станет одной из самых привлекательных для инвесторов производственных площадок с полностью подготовленной инфраструктурой на территории Димитровграда.

Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин
© Фото : пресс-служба правительства Ульяновской области
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"На сегодняшний день в Ульяновской области уже успешно работают две "точки роста". Речь идёт о промышленной зоне "Заволжье" и Портовой особой экономической зоне. Создание территории опережающего социально-экономического развития в Димитровграде откроет новые возможности для инвесторов, позволит диверсифицировать экономику моногорода, создать новые высокооплачиваемые рабочие места. Более 40 миллионов рублей в следующем году мы направим из областного бюджета на формирование площадок для резидентов ТОСЭР", — сказал губернатор.

По его словам, в настоящее время в ТОСЭР "Димитровград" Ульяновской области зарегистрирован первый резидент, 11 декабря Министерство экономического развития РФ внесло компанию ООО "Призма" в федеральный реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития.

ООО "Призма" планирует реализовать проект по созданию производства зеркал для легковых отечественных и иностранных автомобилей. Ранее эта заявка была одобрена на правительственной комиссии, впоследствии заключено соответствующее соглашение.

Согласно проекту, на первом этапе на новом производстве будет создано 20 рабочих мест. Объём инвестиций составит более 10 миллионов рублей, из которых не менее пяти миллионов рублей будет направлено в первый год его реализации.

Ульяновск. Архивное фото
© Фото : Berserkerus
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"Нужно отметить, что мы стали первым резидентом ТОСЭР благодаря поддержке губернатора Сергея Морозова, правительства Ульяновской области, администрации Димитровграда. Этот статус открывает нам новые перспективы по дальнейшему развитию, даёт платформу для роста, создания новых рабочих мест. Мы создаем узкоспециализированное предприятие по обработке стекла и производству зеркал, работающее в нише импортозамещающей продукции", — сказала агентству директор ООО "Призма" Татьяна Филимонова.

Как сообщил РИА Новости министр развития конкуренции и экономики Ульяновской области Рустем Давлятшин, в ближайшие месяцы планируется рассмотреть заявки по ещё двум проектам ТОСЭР.

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