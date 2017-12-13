Эксперты: новые "братья" биткоина не займут "место под солнцем"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новые альтернативные криптовалюты, образованные от самой популярной из них — биткоина, не изменят его стоимость и не окажут никакого влияния на рынок криптовалют, уверены опрошенные РИА Новости эксперты.
"На наш взгляд, с каждым последующим форком (обновлением – ред.) биткоина их ценность снижается. Это можно сравнить с деревом, где биткоин – ствол, а форки – ветви. С ростом дерева биткоин вероятность, что основной рост перейдет в одну из ветвей снижается. Соответственно, они не окажут сильное влияние на ход торгов классическим биткоином", — рассказал старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.
Младшие братья биткоина
По его словам, некоторые заявленные обновления позволят майнить криптовалюту с домашних компьютеров (предоставлять их мощности для решения вычислительных задач за плату), что вполне позитивно. Однако из-за упрощенного способа получения эта криптовалюта становится не интересной для крупных пулов майнеров, которые вкладывали в покупку специального оборудования десятки миллионов долларов.
"Если у валюты не будет большой поддержки среди майнеров, то, скорей всего, на нее не обратят внимания и инвесторы, так как она будет практически ничем не обеспечена, и с большой вероятностью ее курс обрушится в первые же дни", — рассказал он.
Bitcoin God, по словам Мацука, похож на "шутку китайского предпринимателя Чандлера Го", который назвал свое детище "символичной конфеткой для всех держателей биткоина".
Бессмысленное разнообразие
"Практически все последние форки биткоина (за исключением, пожалуй, Bitcoin Cash) — это попытка нажиться на успехе биткоина. Если раньше люди, запуская альткоины думали, что привнести нового в блокчейн-технологии, как решить те или иные задачи (анонимность, скорость платежей, децентрализация, безопасность, среда для смарт-контрактов), и давали своим криптовалютам какие-то оригинальные названия, то сейчас никто не заморачивается ни с развитием технологий, ни с названием", — заявил обозреватель-экономист Максим Блант.
Технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz) отметил, что многие участники рынка даже не слышали об этих обновлениях. По его словам, причин для роста стоимости альткоинов биткоина нет.
"Мы с вами можем провести форк. Но он будет бессмысленным, если никто о нем не узнает. Все эти форки проводятся из-за популярности названия биткоин, а не потому что они имеют какую-то ценность для рынка. Это всего лишь жадность и спекуляции. По сути, чем дольше вы держите (в портфеле — ред.) биткоин, тем больше легких денег получаете. Если люди готовы покупать и хранить у себя биткоин, то можно сделать хардфорк и получать легкие деньги", — пояснил он. Однако эти криптовалюты могут увеличиться в цене, если люди узнают о них, и если криптовалютные биржи согласятся проводить торги с ними, отметил эксперт.
Директор по инвестициям инвестфонда CryptoLife Мансур Гусейнов заявил, что данные альткоины — вероятно "мусорные монеты, которые никому не будут нужны". "Создателей, очевидно, вдохновляет успех BitcoinCash, однако за ним стоят крупнейшие майнинговые пулы Китая, что дает ему действительно серьезные шансы на развитие. Данные (ожидаемые в декабре — ред.) форки не несут никаких инноваций и основная идея их создателей – раскрутить интерес пользователей и цену монет, а затем продать", — заявил он.