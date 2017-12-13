Эксперты: новые "братья" биткоина не займут "место под солнцем"

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Новые альтернативные криптовалюты, образованные от самой популярной из них — биткоина, не изменят его стоимость и не окажут никакого влияния на рынок криптовалют, уверены опрошенные РИА Новости эксперты.

До конца 2017 года ожидаются минимум 15 обновлений биткоина — изменений протоколов в системе расчетов этой валюты, в результате которых появятся новые криптовалюты — альткоины. Например, 17 декабря ожидается обноление Super Bitcoin, на 23 декабря было заявлено сразу два — Lightning Bitcoin и Bitcoin Platinum, в Рождество — Bitcoin God, и в самый канун Нового года, 31 декабря — Bitcoin Uranium.

"На наш взгляд, с каждым последующим форком (обновлением – ред.) биткоина их ценность снижается. Это можно сравнить с деревом, где биткоин – ствол, а форки – ветви. С ростом дерева биткоин вероятность, что основной рост перейдет в одну из ветвей снижается. Соответственно, они не окажут сильное влияние на ход торгов классическим биткоином", — рассказал старший аналитик "Альпари" Роман Ткачук.

Младшие братья биткоина

По его словам, идея создания новых валют поддерживается успехом первых двух расщеплений биткоина, из которых появились криптовалюты Liteсoin и BitcoinCash (BCH). Обе криптовалюты имели весомые технические преимущества, что "позволило им занять свое "место под солнцем". Новым "братьям" добиться этого будет непросто, уверен эксперт. Примером того, по его словам, является недавнее появление криптовалюты Bitcoin Gold, которая после всплеска в цене на начале торгов потом заметно подешевела.

"В последнее время форки биткоина стали довольно популярными, потому что, по сути, это создание денег из воздуха, которые при их выходе на биржу (что случается далеко не всегда) возможно будет продать и получить вполне реальные деньги", — рассказал сооснователь VRT World Дмитрий Лившин.

По его словам, некоторые заявленные обновления позволят майнить криптовалюту с домашних компьютеров (предоставлять их мощности для решения вычислительных задач за плату), что вполне позитивно. Однако из-за упрощенного способа получения эта криптовалюта становится не интересной для крупных пулов майнеров, которые вкладывали в покупку специального оборудования десятки миллионов долларов.

"Если у валюты не будет большой поддержки среди майнеров, то, скорей всего, на нее не обратят внимания и инвесторы, так как она будет практически ничем не обеспечена, и с большой вероятностью ее курс обрушится в первые же дни", — рассказал он.

Основатель Blockchain.ru Дмитрий Мацук заявил, что обновления традиционно должны решать три главных вопроса: проблему централизации майнинга, увеличения пропускной способности (количество транзакций в секунду) и снижения комиссии за транзакцию. По его словам, лишь один из заявленных форков несет в себе ценность для рынка — Lightning Bitcoin. Он подразумевает увеличение размера блока до 2 мегабайт, изменение механизма майнинга таким образом, что пропускная способность сети вырастет до 24 миллионов транзакций в день. Однако 12 декабря сайт проекта Lightning Bitcoin без предупреждения закрылся.

Большая часть остальных заявленных обновлений является "шуткой" участников рынка. Так, Bitcoin Platinum, оказался неудачной шуткой южнокорейского подростка. Форк был заявлен как реализация "первоначального видения биткоина его создателем Сатоши как децентрализованной электронной наличности". Позднее парень признался в своем Twitter, что данный проект был шуткой.

Bitcoin God, по словам Мацука, похож на "шутку китайского предпринимателя Чандлера Го", который назвал свое детище "символичной конфеткой для всех держателей биткоина".

Бессмысленное разнообразие

По мнению экспертов, красивые названия новых прототипов биткоина не несут большой ценности для инвесторов. Ожидаемые альткоины (альтернативные криптовалюты, образованные в результате обновления) они считают попытками нажиться на прототипе биткоина.

"Практически все последние форки биткоина (за исключением, пожалуй, Bitcoin Cash) — это попытка нажиться на успехе биткоина. Если раньше люди, запуская альткоины думали, что привнести нового в блокчейн-технологии, как решить те или иные задачи (анонимность, скорость платежей, децентрализация, безопасность, среда для смарт-контрактов), и давали своим криптовалютам какие-то оригинальные названия, то сейчас никто не заморачивается ни с развитием технологий, ни с названием", — заявил обозреватель-экономист Максим Блант.

По его мнению, участники рынка пытаются повторить успех биткоина. "Отчасти этот процесс стимулирует процесс роста — все хотят в дополнение к "битку" получить еще монет, которые хоть за три копейки, но продать можно. Кто-то видит за этим попытку подорвать позиции биткоина. Мне кажется, что скоро вся эта вакханалия закончится здоровой коррекцией, рост закончится, и на пепелище останутся те, кто действительно решает какие-то технологические задачи", — полагает он.

Технический аналитик ресурса Brave New Coin Джош Олшевич (Josh Olszewicz) отметил, что многие участники рынка даже не слышали об этих обновлениях. По его словам, причин для роста стоимости альткоинов биткоина нет.

"Мы с вами можем провести форк. Но он будет бессмысленным, если никто о нем не узнает. Все эти форки проводятся из-за популярности названия биткоин, а не потому что они имеют какую-то ценность для рынка. Это всего лишь жадность и спекуляции. По сути, чем дольше вы держите (в портфеле — ред.) биткоин, тем больше легких денег получаете. Если люди готовы покупать и хранить у себя биткоин, то можно сделать хардфорк и получать легкие деньги", — пояснил он. Однако эти криптовалюты могут увеличиться в цене, если люди узнают о них, и если криптовалютные биржи согласятся проводить торги с ними, отметил эксперт.

Сооснователь и глава биржи криптовалют BitMEX Артур Хэйс (Arthur Hayes) также считает, что число хардфорков биткоина значительно увеличилось, и отслеживать их становится сложнее. "Я не ожидаю чего-либо от этих новых форков биткоина. Они столкнутся с теми же проблемами, с которыми сталкиваются любые альткоины", — полагает он.

Директор по инвестициям инвестфонда CryptoLife Мансур Гусейнов заявил, что данные альткоины — вероятно "мусорные монеты, которые никому не будут нужны". "Создателей, очевидно, вдохновляет успех BitcoinCash, однако за ним стоят крупнейшие майнинговые пулы Китая, что дает ему действительно серьезные шансы на развитие. Данные (ожидаемые в декабре — ред.) форки не несут никаких инноваций и основная идея их создателей – раскрутить интерес пользователей и цену монет, а затем продать", — заявил он.