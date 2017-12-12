Глава Роскомнадзора раскритиковал проект Сбербанка "Ладошки"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что надзорное ведомство отрицательно относится к проекту Сбербанка "Ладошки", поскольку считает его процедурой биоидентификации детей, вопрос широкого внедрения этой системы требует публичного обсуждения.

"Ладошки" — биометрическая система, которая позволяет оплачивать по ладони питание в учебных заведениях, а также контролировать вход и выход ребенка. Для оплаты система идентифицирует ребенка по индивидуальному рисунку вен, сумма автоматически списывается со счета родителя. В учебных заведениях, в которых установлен сервис, по ладони может быть организован проход в здание.

"У меня было несколько разговоров с руководством Сбербанка, и моя позиция заключается в следующем: этот вопрос требует публичного обсуждения… Отношение к проекту "Ладошки" у меня отрицательное, мы находимся в дискуссии, и сейчас по закону его не должно быть, по крайней мере, школы мы по этому поводу наказываем", — заявил Жаров на семинаре-совещании уполномоченных по правам человека и правам ребенка в субъектах РФ в подмосковном Аносино.

По его словам, биоидентификация — "это опасная история", ведь биометрические данные — не только личное, но и национальное достояние, и "на этом будет строиться цифровая экономика нашей страны".

Ранее сообщалось, что за внедрение проекта "Ладошки" Сбербанк получил международную награду премии Global Inclusion Awards в Стокгольме. Премии Global Inclusion Awards вручаются за достижения и инновации в области развития финансовой грамотности, социализации, расширения доступа к финансовым услугам, а также поддержку предпринимательства для детей и молодежи. Учредитель премии — международная организация Child & Youth Finance International (CYFI). Цель организации — усилить экономическую и социальную роль детей и молодого поколения по всему миру.