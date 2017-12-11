Путин: Россия и Турция рассчитывают на дальнейший рост товарооборота

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Отношения Москвы и Анкары развиваются успешно, стороны рассчитывают на увеличение товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.
"С января по сентябрь торговые потоки увеличились на 36% до 15 миллиардов долларов. За весь прошлый год этот показатель равнялся 15,8 (миллиарда – ред.). То есть в этом году он явно будет превышен", — добавил российский лидер.
Он отметил, что таких показателей удалось достигнуть благодаря совместным решениям об отмене ограничений в торгово-экономической сфере.