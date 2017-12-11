Путин: Россия и Турция рассчитывают на дальнейший рост товарооборота

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. 11 декабря 2017

АНКАРА, 11 дек — РИА Новости. Отношения Москвы и Анкары развиваются успешно, стороны рассчитывают на увеличение товарооборота, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Турции Тайипом Эрдоганом.

"Подчеркну, что в целом сотрудничество развивается весьма успешно на самых различных направлениях. Упомяну также контакты по линии внешнеполитических ведомств, отраслевых министерств, парламентские обмены, работу межправкомиссии", — сказал Путин в заявлении для СМИ.

"С января по сентябрь торговые потоки увеличились на 36% до 15 миллиардов долларов. За весь прошлый год этот показатель равнялся 15,8 (миллиарда – ред.). То есть в этом году он явно будет превышен", — добавил российский лидер.

Он отметил, что таких показателей удалось достигнуть благодаря совместным решениям об отмене ограничений в торгово-экономической сфере.