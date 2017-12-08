МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В 2018 году мировую экономику ожидает волна потрясений, в число которых может войти ослабление независимости и контроля американского и японского центробанков, обвал фондового индекса S&P 500, политическая напряженность в Евросоюзе и потеря интереса инвесторов к биткоину, прогнозирует Saxo Bank в ежегодном обзоре "Шокирующие предсказания".

"Мы считаем, что подозрительно низкая волатильность 2017 года не повторится и что экономика и биржи словно запасались энергией для потрясений 2018 года. Поэтому некоторые наши прогнозы прямо указывают на угрозу того, что накопленная излишняя финансовая "благодушность" приведет к тому, что "пузырь волатильности" взорвется", — сообщается в документе.

Прогноз Saxo Bank представляет собой список предполагаемых событий, фактическую вероятность которых следует рассматривать на уровне 10% или выше.

"С уверенностью можно сказать, что если любое из наших предсказаний в 2018 году сбудется, мир окажется в совершенно новой ситуации в следующем году", — отмечается в прогнозе.

Прощай, независимость

Одним из главных событий следующего года, по прогнозу Saxo Bank, станет ослабление независимости Федеральной резервной системы (ФРС) США.

"Исторически сложилось, что степень независимости ФРС США определялась потребностями и политиками федерального правительства. В 2018 ожидается ее значительное ослабление, так как Вашингтон планирует ограничить доходы государства перед угрозой обвала рынка долговых обязательств", — говорится в документе.

Ситуация будет усугубляться отсутствием бюджетной дисциплины и огромным дефицитом бюджета (в результате снижения налогов республиканцами), который будет лишь усиливаться по мере наступления рецессии в США.

"ФРС США окажется под двойным ударом: слабая экономика с одной стороны и более высокие процентные ставки (а следовательно, и инфляция) — с другой. В результате ФРС будет нечего противопоставить кредитно-денежной политике государства", — считают эксперты. В результате, согласно прогнозу, ФРС станет "козлом отпущения". На регулятора спишут все провалы в экономике, фактический крах рынка долговых инструментов.

Проблема потери контроля коснется не только США, но и Японии. "Политика контроля кривой доходности, реализуемая Банком Японии, зависит от гибких мировых процентных ставок и низкой доходности, а в 2018 году рассчитывать на них просто нецелесообразно", — поясняют эксперты.

Согласно их ожиданиям, по мере роста инфляции увеличатся и доходы, что приведет к "катастрофическому" падению курса иены. "Очевидно, что центральному банку придется прибегнуть к политике количественного смягчения, но не раньше, чем курс доллара к иене достигнет 150 иен", — пишут они.

Год нефтеюаней

Аналитики Saxo Bank обратили внимание и на ситуацию с нефтью в Китае, крупнейшем в мире импортере сырья. На фоне большого спроса Шанхайская международная энергетическая биржа ранее объявила о предстоящем начале торгов фьючерсами на нефть в юанях.

Эксперты отмечают, что до сих пор на мировом рынке нефтяных фьючерсов главными были марки нефти WTI и Brent, цена на которые назначалась в долларах. Совокупный ежедневный оборот нефти этих двух марок превышает 2 миллиарда баррелей в день.

"В 2018 году на Шанхайской международной энергетической бирже начнут заключать нефтяные контракты в китайских юанях, и этот шаг будет иметь огромные геополитические и финансовые последствия", — утверждают они.

Падение S&P 500

В 2017 году мировые рынки продемонстрировали огромную волатильность на фоне ряда геополитических событий. В результате акции компаний, входящие в американский фондовый индекс S&P 500, потеряли порядка 25% стоимости.

"В результате образовалась пороховая бочка, которая вот-вот взорвется, и предвестником взрыва стала потеря 25% стоимости ценных бумаг S&P 500, напоминающая обвал 1987 года", — считают эксперты. По их словам, дальнейшее падение индекса будет связано с сокращением баланса активов ФРС США и объема покупки активов ЕЦБ с 1 января.

Домашние ссоры в ЕС

Saxo Bank полагает, что дипломатическая напряженность между Западной и Восточной Европой из-за проблем экспатов, квот на мигрантов и демократических ценностей усилится в 2018 году.

По мнению аналитиков, президент Франции Эммануэль Макрон, который уже планирует участвовать в выбора президента ЕС, убедил Германию, а также руководство трех стран Бенилюкса продолжить интеграцию, сформировать общую казну и оборонный бюджет. Лидеры Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) выступают против этой инициативы, опасаясь, что такая политика приведет к существенному уменьшению их политического влияния в ЕС.

"Австрия и "вышеградская группа" делают все возможное, чтобы направить ЕС по пути экономического стимулирования и оградиться от иммигрантов. Им удалось сформировать коалицию из 13 стран ЕС, включая Италию и Словению, которая сможет стать блокирующим меньшинством в Европейском совете…. Впервые с 1951 года политический "центр тяжести" в Европе сместился с франко-немецкой пары в ЦВЕ. Институциональные конфликты в ЕС очень скоро отразились на финансовых рынках. Достигнув новых вершин относительно валют G10 и многих других валют европейского рынка в конце 2018 года, евро быстро ослабевает и практически сравнивается с долларом", — говорится в прогнозе.

Смерть биткоина

В 2017 году ряд стран открыл свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Российские власти пока осторожно подходят к этому вопросу, а китайские — и вовсе запретили.

Согласно прогнозу экспертов Saxo Bank, именно политика России и Китая "убьет" самую популярную в мире криптовалюту биткоин. "Курс биткоина продолжит расти — и расти стремительно — на протяжении большей части 2018 года, однако Россия и Китай в конечном итоге вызовут его обвал своими действиями", — пишут они.

Эксперты прогнозируют рост стоимости биткоина в 2018 году до уровня выше 60 тысяч долларов, рыночная капитализация криптовалюты составит более 1 триллиона долларов.

Возрождение ЮАР

"Однако совсем скоро у феномена под названием "биткоин" выбьют почву из под ног: Россия и Китай быстро выходят из игры и даже запрещают у себя несанкционированные криптовалюты. Россия становится официальным игроком на поле криптовалют, чтобы влиять на разработку протоколов, и смещает центр внимания с биткоина с целью удержать российский капитал в стране. Аналогично действует и Китай", — говорится в прогнозе. В результате, по мнению экспертов, в 2019 году биткоин ожидает стремительное падение до уровня базовой себестоимости в 1 тысячу долларов.

В следующем году мы станем свидетелями неожиданного возрождения ЮАР, которое приведет к политическому и экономическому процветанию региона, прогнозируют эксперты.

"В 2018 году в результате совершенно непредвиденных событий демократические процессы будут запущены по всей Центральной Африке…. Новые лидеры приходят к власти и заявляют о намерении в течение года провести свободные и справедливые выборы с участием международных наблюдателей. Тем временем международное бизнес-сообщество, осознавая отсутствие возможностей дальнейшего роста развитых и развивающихся экономик, инвестирует средства в быстро обретающий свободу регион", — следует из прогноза.

Объем прямых иностранных инвестиций в Демократическую Республику Конго в 2018 году достигнет рекордных 10 миллиардов долларов, а южноафриканский рэнд станет "настоящей жемчужиной" Европейской валютной системы. "В результате ЮАР обеспечивает самые высокие темпы валютного роста в мире и становится центром притяжения для передовых экономик региона", — прогнозирует Saxo Bank.