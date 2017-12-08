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Экономика

Эксперты советуют Деду Морозу вкладываться в биткоин

03:4408.12.2017
(обновлено: 06:09 08.12.2017)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкДед Мороз. Архивное фотоДед Мороз. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Российскому Деду Мороз из Великого Устюга стоит вкладываться в самую популярную криптовалюту биткоин (bitcoin) и подумать о проведении ICO (первичное размещение криптовалют – ред.) для сбора средств на корм оленям, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Криптовалюта биткойн. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Биткоин преодолел отметку в 16 тысяч долларов
Ранее Дед Мороз заявил журналистам в Нижнем Новгороде, что друзья советуют ему выпустить свою криптовалюту, которую он хочет назвать "дедульки". Он добавил, что для отопления своей резиденции в Великом Устюге хочет установить майнинг-ферму. Позднее он отметил, что не имеет ничего против биткоинов, но его валютой останутся шишки.

Лучшее вложение — биткоин

По словам экспертов, лучшим вложением средств для российского Деда Мороза будут инвестиции в криптовалюту, например, в биткоин.

Основатель портала DeCenter Евгений Гордеев считает, что инвестиции в биткоин помогут Деду Морозу избежать риска. "Если не хочет рисковать — то пусть покупает биткоин, потому что в следующие несколько лет расти будет только биткоин", — уверен он.

"Я бы посоветовал вложить средства в криптовалюту, при этом необязательно инвестировать только в биткоин, лучше диверсифицировать портфель и вкладывать в топ-20 криптовалют", — поделился своим мнением руководитель пресс-службы Waves Platform в России Глеб Костарев.

Старший аналитики "Альпари" Роман Ткачук, в свою очередь, считает, что Дед Морозу стоит задуматься о выпуске собственной криптовалюты. "Выпускать собственную криптовалюту, если на нее есть спрос, — выгодное мероприятие", — полагает он.

Криптовалюта биткойн
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Виртуальные валюты и виртуальные биржи в мире
Ферма согреет при любой температуре

Эксперты с особенным вниманием отнеслись к заявлению Деда Мороза об установке майнинг-фермы в резиденции в качестве меры отопления помещения.

"Если Дед Мороз хочет рисковать, то пусть ставит "ферму", заодно будет обогревать своих эльфов-помощников", — советует Гордеев.

"Касательно майнинга — первоначально сложность сети новой криптовалюты невелика и для майнинга подойдет даже обычный компьютер, который не согреет комнату в мороз", — поделился знаниями директор по инвестициям инвестфонда CryptoLife Мансур Гусейнов.

По его словам, если электричество дешевое, то "лучше майнить биткоин". "Это наиболее выгодная на сегодня валюта, а "асики" (ASIC, специализированное оборудование для майнинга — ред.) греют очень даже прилично, только шумят сильно", — рассказал он.

Ткачук отметил, что Деду Морозу очень выгодно жить на севере. "Деду Морозу не нужно тратиться на охлаждение майнингового оборудования — это заметная статья расходов у майнеров. Так что детям можно ждать от Деда Мороза щедрых подарков на Новый год", — полагает он.

Сувенирная монета криптовалюты биткойн в MaRSe Bitcoin Center в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Внезапно гаснет свет. Скоро все будет работать на биткоин
Гусейнов добавил, что помимо вложений в криптовалюту и майнинг-фермы Дед Мороз может рассмотреть вопрос проведения ICO. "Деду Морозу лучше провести ICO и привлечь финансирование на корм оленям и производство подарков. Тот, кто купит токены, получит подарки первым", — предложил он.

Ряд стран открыл свои рынки для криптовалют — цифровых инструментов на основе технологии блокчейн. Российские власти осторожно подходят к этому вопросу. ЦБ не раз заявлял о преждевременности допуска криптовалют к торгам в России и высоких рисках их использования. Банк России в настоящее время выступает не только против расчетов в криптовалютах, но и против приравнивания их к иностранным валютам, видя в них признаки финансовой пирамиды.

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Экономика
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Задумчивый Комментариус
Всюду суются со своим биткоином, уже на сотовые звонят (новый вид спама)... А по поводу эльфов - американский след, не иначе:
«все подарки Дед Мороз собирает сам, ему не помогает армия ушастых эльфов. Дед Мороз бескорыстный, за свою работу он не требует ничего, а Санте обязательно надо печенье и молоко поставить».
06:14
08.12.2017
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