Эксперт рассказал о причинах резкого роста биткоина

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Активный рост стоимости самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) связан с ожиданиями участников рынка скорого запуска торгов фьючерсов на биткоин на американских биржах; цена криптовалюты продолжит расти на данном факторе, заявил РИА Новости основатель портала DeCenter Евгений Гордеев.
Ранее в декабре крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) сообщил о планах запустить 18 декабря фьючерсные контракты на биткоин. Об аналогичной инициативе позднее сообщила биржа CBOE Futures Exchange (CFE) на запуск фьючерсов на биткоин. Кроме того, биржа Cantor Exchange (Cantor) рассказала о планах в будущем предлагать инвесторам бинарные опционы на биткоин.
По его прогнозу, стоимость криптовалюты к концу 2017 года окажется примерно на текущем уровне. Данный прогноз учитывает вероятную предстоящую коррекцию цены биткоина на фиксации инвесторами прибыли.
"Я жду к концу 2017 года (цену – ред.) на уровне около 17 тысяч долларов на американских биржах уровня Coinbase, к концу 2018 года – на уровне наверное 50 тысяч долларов", — сообщил эксперт.