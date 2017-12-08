Эксперт рассказал о причинах резкого роста биткоина

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Активный рост стоимости самой популярной в мире криптовалюты биткоин (bitcoin) связан с ожиданиями участников рынка скорого запуска торгов фьючерсов на биткоин на американских биржах; цена криптовалюты продолжит расти на данном факторе, заявил РИА Новости основатель портала DeCenter Евгений Гордеев.

В четверг стоимость биткоина несколько раз обновляла исторический максимум, последовательно превышая психологические отметки в 14, 15 и 16 тысяч долларов; на некоторых торговых площадках стоимость криптовалюты успела ненадолго превысить отметку в 17 тысяч долларов. В целом, за месяц стоимость биткоина выросла на более чем 15,6%, или на примерно 8,7 тысячи долларов.

Ранее в декабре крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange) сообщил о планах запустить 18 декабря фьючерсные контракты на биткоин. Об аналогичной инициативе позднее сообщила биржа CBOE Futures Exchange (CFE) на запуск фьючерсов на биткоин. Кроме того, биржа Cantor Exchange (Cantor) рассказала о планах в будущем предлагать инвесторам бинарные опционы на биткоин.

"Биткоин вырос более чем на 15% на фоне ожидания запуска торгов фьючерсов на американских рынках. Поэтому биржи закупают биткоин в обеспечение этих фьючерсов, и цена его продолжит расти. Да, конечно, цена оказалась намного выше, чем мы ожидали. На данный момент биткоин стоит более 17 тысяч долларов, хотя мы изначально все ожидали к концу 2017 года его стоимость не больше 10 тысяч долларов. Видимо, рынок решил более активно набирать себе биткоин в качестве резервной валюты", — рассказал Гордеев.

По его прогнозу, стоимость криптовалюты к концу 2017 года окажется примерно на текущем уровне. Данный прогноз учитывает вероятную предстоящую коррекцию цены биткоина на фиксации инвесторами прибыли.

"Я жду к концу 2017 года (цену – ред.) на уровне около 17 тысяч долларов на американских биржах уровня Coinbase, к концу 2018 года – на уровне наверное 50 тысяч долларов", — сообщил эксперт.