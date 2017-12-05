ГД намерена принять закон о праве кабмина закрывать информацию о компаниях

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Законопроект, наделяющий правительство РФ правом ограничивать раскрытие информации о деятельности отдельных юридических и физических лиц планируется вынести на рассмотрение Госдумы в первом чтении 6 декабря, во втором – 15 декабря, в третьем – 20 декабря, сообщил журналистам первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

Совет Госдумы "рассмотрел график рассмотрения законопроекта с тем, чтобы он был принят в текущем году: первое чтение состоится 6 декабря, второе чтение планируется 15 декабря и третье чтение – 20 декабря", сказал он.

"Дело в том, что сейчас действующие нормы законодательства не позволяют контролировать прохождение финансовых средств, в том числе направленных из госбюджета на выполнение госконтрактов по государственному оборонному заказу. И второе, эти же нормы не позволяют сохранять режим секретности, сохранять режим гостайны. Поэтому законопроект этот направлен на разрешение этих двух проблем", — отметил депутат.

Законопроект, внесенный правительством РФ, разработан в целях защиты интересов граждан и организаций, обеспечения обороноспособности и безопасности государства, в том числе необходим для обеспечения гарантированного финансового сопровождения госконтрактов по гособоронзаказу и безусловного прохождения платежей по контрактам в рамках военно-технического сотрудничества.

В частности, правительство будет вправе определить случаи, при которых эмитенты ценных бумаг могут не осуществлять раскрытие информации, а также случаи, при которых отдельные сведения о юрлицах не подлежат размещению в интернете. Кабмину предоставляется также право вводить ограничения на передачу информации в бюро кредитных историй, на направление в государственную информационную систему обязательных экземпляров бухотчетности вместе с аудиторскими заключениями.

Закрытые конкурсы о доверенные банки

Ограничения можно будет вводить и в отношении консолидированной финансовой отчетности, информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) при госзакупках, информации в отчете о заключенных компанией сделках с заинтересованностью (для годового собрания акционеров).

В отдельной статье о госзакупках законопроект устанавливает особенности применения закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме. Это касается закрытых конкурсов (в том числе с ограниченным участием и двухэтапных) и закрытых аукционов, информация о которых направляется заказчиком ограниченному кругу лиц.

Закрытые электронные процедуры будут применяться при закупках, сведения о которых не составляют гостайну, осуществляемых Минобороны и ФСБ, а также подведомственными им госучреждениями, государственными унитарными предприятиями. При этом правительство будет вправе установить обязанность применения закрытых электронных процедур в иных случаях, особенности проведения таких процедур и операторов специализированных электронных площадок, на которых они проводятся.

Законопроект также допускает банковское сопровождение при выполнении гособоронзаказа лишь банком, созданным в соответствии с законодательством РФ и обладающим лицензией на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих гостайну, в отношении которого правительством по согласованию с президентом принято решение об отнесении к категории уполномоченных банков.

Сейчас банковское сопровождение в этом случае может осуществляться банком, созданным в соответствии с законодательством РФ и соответствующим одновременно трем критериям: капитал не менее 100 миллиардов рублей; находится под контролем РФ или ЦБ; лицензия на работы, связанные с использованием сведений, составляющих гостайну. Впрочем, правительство по согласованию с президентом вправе отнести к уполномоченным и банк, не соответствующий данным критериям, но имеющий положительный опыт обслуживания гособоронзаказа.