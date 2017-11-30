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Экономика

США давят на Европу, чтобы остановить газовые проекты РФ, заявили в Совфеде

17:2130.11.2017
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© Фото : Nord Stream 2/Axel SchmidtПроизводство труб для строительства газопроводаСеверный поток – 2. Архивное фотоПроизводство труб для строительства газопроводаСеверный поток – 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2/Axel Schmidt

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США пытаются остановить газовые проекты РФ в европейских странах, оказывая политическое воздействие на руководство этих государств, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.

Газовая буровая установка Екатерина на Бованенковском месторождении. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Любовь по расчету: европейцы скупают российский газ
Ранее парламент Дании одобрил закон, который позволяет стране запретить строительство "Северного потока-2" в ее территориальных водах. Кроме отказа по соображением охраны окружающей среды и безопасности теперь предлагается принимать во внимание вопросы внешней политики и обороны при решении давать ли согласие на прокладку силовых кабелей и трубопроводов в территориальных водах Дании.

"Безусловно, позиция Дании имеет определенное значение, хотя по проекту трубопровод будет идти до Германии. Однако часть проекта будет идти вдоль датско-шведской границы. И подобные решения могут привести к подорожанию проекта", — сказал Калашников.

Трубы для строящегося газопровода Северный поток. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Американские эксперты рассказали, в чем проблема "Северного потока" для США
По его словам, идет конкурентная война, "США хотели бы монополизировать поставки в Европу своего сжиженного газа, заменив… более дешевый газ, поставляемый по трубопроводу из России".

Решение датского парламента Калашников охарактеризовал как "победу лоббистских коммерческих интересов США". По мнению сенатора, "США демпингуют, оказывают политическое давление на руководство европейских стран".

В ситуации с "Северным потоком-2", считает Калашников, многое будет зависеть от позиции Германии, однако "у властей ФРГ свое мнение по этому вопросу".

Северный поток - 2
"Северный поток-2"

Мужчина с флагом Польши. Архивное фото
© РИА Новости / Филип Климашевский
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Польша призвала другие страны отказаться от российского газа
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы по экспорту в Европу своего СПГ.

Оператором проекта общей стоимостью 9,5 миллиарда евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.

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Экономика
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
tvell
Они давят а мы строим !!!
17:32
30.11.2017
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piranix3
а уж Дания то куда лезет со своими полутора квадратами площади :)))
Теперь каждая блоха которую даже не видно на карте мира пытается за счет северного потока показать свою какую либо значимость )))
Только все их поползновения вызывает смех, поскольку если Германии, Франции, Италии и другим крупным игрокам понадобится чтобы трубопроводу быть, то о Данию просто вытрут ноги и пройдут дальше ))
Поэтому господа датчане -лучше басни Крылова почитайте.
"Ай моська ! Знать она сильна - что лает на слона !" ))))))))
17:44
30.11.2017
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