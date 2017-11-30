США давят на Европу, чтобы остановить газовые проекты РФ, заявили в Совфеде

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. США пытаются остановить газовые проекты РФ в европейских странах, оказывая политическое воздействие на руководство этих государств, заявил РИА Новости в четверг первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников.
"Безусловно, позиция Дании имеет определенное значение, хотя по проекту трубопровод будет идти до Германии. Однако часть проекта будет идти вдоль датско-шведской границы. И подобные решения могут привести к подорожанию проекта", — сказал Калашников.
Решение датского парламента Калашников охарактеризовал как "победу лоббистских коммерческих интересов США". По мнению сенатора, "США демпингуют, оказывают политическое давление на руководство европейских стран".
В ситуации с "Северным потоком-2", считает Калашников, многое будет зависеть от позиции Германии, однако "у властей ФРГ свое мнение по этому вопросу".
Оператором проекта общей стоимостью 9,5 миллиарда евро выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром". Европейские партнеры — Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — со своей стороны обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждая. "Газпром" же предоставит другую половину средств — 4,75 миллиарда евро.