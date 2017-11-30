МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Парламент Дании одобрил законопроект, который позволит запретить строительство "Северного потока — 2" в ее территориальных водах, сообщает датская газета Berlingske Tidende.
Как пишет издание, Копенгаген теперь имеет право "принимать во внимание вопросы внешней политики, безопасности и обороны".
Ранее у Дании была возможность не согласовать соответствующие заявки только по соображениям безопасности и при угрозе окружающей среде.
"Пока это скорее просто внешнеполитический сигнал, нежели реальное препятствие для строительства российского газопровода", — отмечает газета.
Проект стоимостью 9,5 миллиарда евро предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая мощность — 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубопровод планируется проложить рядом с "Северным потоком".
Морской газопровод пройдет через территориальные и исключительные экономические зоны нескольких стран: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Против строительства выступает ряд государств, в числе которых Украина и США. Киев опасается потерять доходы от транзита российского газа, а у Вашингтона амбициозные планы по экспорту в Европу СПГ.