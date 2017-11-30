Васильев хочет попросить Путина помочь с выплатами зарплаты в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 30 ноя — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев заявил, что в ближайшие дни планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы попросить его помочь с выплатами зарплаты "наиболее важным категориям населения" до нового года.

"Я, надеюсь, что буду принят Владимиром Владимировичем и буду просить помочь в вопросах… в том числе о предоставлении средств для того, чтобы выплатить заработную плату в республике наиболее важным категориям работников. Чтобы к новому году люди получили зарплату", — сказал Васильев на сессии Народного собрания в Махачкале.

И.о. главы региона отметил, что также планирует встретиться с вице-премьером страны Ольгой Голодец.

"Мы должны решить целый ряд проблем, который пока еще решаем за счет федерального бюджета", — сказал он.

В то же время Васильев подчеркнул, что у республики есть огромный потенциал, который позволит ему стать регионом-донором.

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