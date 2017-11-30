Медведев заявил, что российская экономика вышла из рецессии

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Экономика России вошла в стадию роста, вышла из рецессии, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ежегодном интервью российским телеканалам.

"Сегодня мы можем свидетельствовать, что экономика вошла в стадию роста, и в целом те изменения, которые в экономике происходили, вполне благоприятны", — сказал премьер.

Он напомнил, что недавно президент РФ Владимир Путин сообщил, что главное достижение — это выход экономики из рецессии. "Это именно так", — отметил Медведев.