Совфед одобрил федеральный бюджет на 2018-2020 годы

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Совфед в среду одобрил федеральный бюджет на 2018 год и на период 2019-2020 годов.

Доходы бюджета в 2018 году составят 15,258 триллиона рублей, расходы — 16,529 триллиона рублей, дефицит бюджета составит 1,3% ВВП. Доходы в 2019 году запланированы в сумме 15,555 триллиона рублей, расходы — 16,374 триллиона рублей, дефицит — 0,8% ВВП. В 2020 году доходы заложены на уровне 16,285 триллиона рублей, расходы — 17,155 триллиона рублей, дефицит — 0,79% ВВП.

Базовая цена на нефть марки Urals устанавливается на уровне 40 долларов за баррель в ценах 2017 года и подлежит ежегодной индексации на 2% с 2018 года.

Общий объем госдолга РФ будет расти, но сохранится на безопасном уровне и не превысит 16% ВВП. В 2018 году предельный объем госдолга РФ составит 15,235 триллиона рублей, или 15,6% ВВП; в 2019 году — 16,36 триллиона рублей, или 15,8% ВВП; в 2020 году — 17,652 триллиона рублей, или 16% ВВП. При этом доля внутреннего долга в общем объеме будет неуклонно расти — с 68,9% в 2018 году до 69,8% в 2019 году и 72% в 2020 году.

Внешний долг РФ составит в 2018 году 4,732 триллиона рублей, в 2019 году — 4,943 триллиона рублей, в 2020 году — 4,95 триллиона рублей. Рост будет происходить за счет увеличения госгарантий. Внешние займы запланированы на уровне 7 миллиардов долларов в год, из которых предполагается обмен старых евробондов на новые в пределах 4 миллиардов долларов в год. При этом объем погашения внешних займов в эти годы будет превышать объем привлечения средств.

На повышение оплаты труда в связи с увеличением МРОТ в 2018 году будет выделено 4,4 миллиарда рублей, в 2019 году — 16,3 миллиарда рублей, в 2020 году — 19,2 миллиарда рублей.

Поддержка компаний с госучастием

ОАО "РЖД" на возмещение потерь доходов, возникающих в 2018 году в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна, выделяется субсидия почти на 2 миллиарда рублей. РЖД также смогут получить в уставный капитал в 2018 году до 5,25 миллиарда рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги. Запланирован также взнос в уставный капитал РЖД для последующих капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности — 25,896 миллиарда рублей в 2018 году, 18,249 миллиарда рублей в 2019 году, 22,498 миллиарда рублей в 2020 году.

Российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и ВЭБу на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям, будут предоставлены субсидии в объеме 49,679 миллиарда рублей в 2018 году, 56,13 миллиарда рублей — в 2019 году, 55,798 миллиарда рублей — в 2020 году.

В качестве имущественного взноса РФ во Внешэкономбанк в 2018 году планируется направить 117,222 миллиарда рублей для компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями ОПК.