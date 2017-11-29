Казахстан увеличил прогноз роста нефтедобычи до 85,5 миллионов тонн

АЛМА-АТА, 29 ноя – РИА Новости. Казахстан повысил прогноз роста добычи нефти в текущем году еще на один миллион тонн — до 85,5 миллиона тонн, сообщил министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

В октябре министр национальной экономики республики Тимур Сулейменов, представляя в правительстве уточненный прогноз макроэкономического развития на 2017 год, сообщил, что прогноз добычи нефти увеличен с 81 до 84,5 миллиона тонн за счет перевыполнения плана по добыче на трех крупных месторождениях.

"В 2017 году планировалось добыть 81 миллион тонн нефти, фактически нефтедобыча прогнозируется в объеме 85,5 миллиона тонн в основном за счет крупных проектов — Кашагана, Тенгиза и Карачаганака", — сказал Бозумбаев в интервью официальной газете "Казахстанская правда", опубликованном в среду.

По данным главы Минэнерго, в текущем году основные показатели курируемых министерством отраслей стабильны и показывают положительную динамику. Так, за 10 истекших месяцев объем добычи нефти составил 71,1 миллиона тонн, что на 11,4% больше уровня минувшего года. Объем добытого газа достиг 43,5 миллиарда кубометров, что на 15,6% выше аналогичного периода 2016 года. Произведено 86,6 миллиона тонн угля (рост на 11,6%), выработано 83,1 миллиарда кВт/ч электроэнергии (на 9,8% больше, чем за аналогичный период 2016 года).