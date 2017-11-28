В России сахар за год подешевел в два раза

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Увеличение производства сахара в России снизило цены на него сейчас год вдвое — до 21 с 42 рублей, сообщил во вторник на заседании комиссии Совета Федерации Глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"…это издержки сегодняшнего дня, сегодняшнего перепроизводства, такую ситуацию мы видим не только на зерновом рынке, но и на рынке сахара — килограмм сахара стоил 42 рубля, а сегодня уже 21 рубль, то есть практически в два раза", — сказал Ткачев.

"Конечно, это серьёзные убытки, вы знаете, эта отрасль во многих местах градообразующая, серьёзная", — добавил министр.

Как ранее прогнозировал Минсельхоз, производство сахарной свеклы в РФ в 2017 году достигнет 52 миллионов тонн. Выпуск сахара из сахарной свеклы за производственный сезон может составить 6,5 миллиона тонн.