Комитет Совфеда рекомендовал одобрить трехлетний бюджет

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Комитет Совфеда по бюджету и финрынкам на заседании в понедельник рекомендовал палате одобрить федеральный бюджет на 2018-2020 годы.

Совфед планирует рассмотреть документ на заседании 29 ноября. Бюджет представит сенаторам глава Минфина Антон Силуанов и председатель Счетной палаты Татьяна Голикова, сообщила ранее РИА Новости замглавы бюджетного комитета Елена Перминова. Основной финансовый документ страны уже поддержала Госдума.

Со снижением дефицита бюджета

Доходы бюджета в 2018 году составят 15,258 триллиона рублей, расходы — 16,529 триллиона рублей, дефицит бюджета составит 1,3% ВВП. Доходы в 2019 году запланированы в сумме 15,555 триллиона рублей, расходы — 16,374 триллиона рублей, дефицит — 0,8% ВВП. В 2020 году доходы заложены на уровне 16,285 триллиона рублей, расходы — 17,155 триллиона рублей, дефицит — 0,8% ВВП.

Перминова отметила, что при рассмотрении в Госдуме во втором чтении в документ были внесены поправки, сбалансированные по источникам финансирования и предусматривающие перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема доходов, утвержденного в первом чтении.

В результате принятия поправок объем бюджетных ассигнований по разделу "Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ" был увеличен на 24,7 миллиарда рублей на 2018 год и на 0,5 миллиарда рублей на 2019-2020 годы. "Это обусловлено увеличением расходов на предоставление дотаций субъектам РФ на частичную компенсацию дополнительных расходов на оплату труда работников бюджетной сферы", пояснила сенатор.

Трехсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений одобрено решение, в соответствии с которым 49,1 миллиарда рублей направляется на покрытие разницы между оценкой расходов и доходов консолидированных бюджетов регионов в 2018 году и 51,3 миллиарда рублей – на компенсацию дополнительных расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в рамках реализации указов президента РФ.

Также трехсторонней комиссией одобрена усовершенствованная методика распределения грантов в форме дотаций из федерального бюджета бюджетам регионов, достигнувших наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий, на чем неоднократно настаивал Совета Федерации, отметила Перминова. На эти цели предусмотрено 19,96 миллиарда рублей ежегодно.

Трехсторонняя комиссия одобрила и распределение дополнительных бюджетных кредитов в объеме 53,1 миллиарда рублей между 19 регионами, находящимися в сложной финансовой ситуации, в том числе в связи с большой коммерческой задолженностью, которую они получат в 2017 году. Это позволит поддержать их в преддверии реализации программы реструктуризации накопленной задолженности по бюджетным кредитам, говорится в проекте заключения комитета.

Сенаторы отмечают, что вследствие увеличения с 25 до 75% норматива зачисления в федеральный бюджет дохода от налога на прибыль организаций при выполнении соглашения о разделе продукции по проекту "Сахалин-2" дополнительные доходы федерального бюджета в 2018 году составят 33,7 миллиарда рублей. Во втором чтении принято решение о направлении этих средств на оказание финансовой поддержки регионам, входящим в состав Дальневосточного федерального округа, в том числе Сахалинской области, в объеме 16,9 миллиардов рублей.

За счет зарезервированных в федеральном бюджете на 2018-2020 годы бюджетных ассигнований предусмотрено предоставление дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджетов Чеченской республики в объеме 17,8 миллиарда рублей, Крыму – 23,2 миллиарда и Севастополю – 5,4 миллиарда рублей, говорится в документе.

Сенаторы подчеркивают, что правительством учтено большинство предложений и рекомендаций Совета Федерации.