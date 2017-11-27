Коробки с документами и материалами закона О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Архивное фото

Коробки с документами и материалами закона О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Архивное фото

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Министр финансов Антон Силуанов считает, что новый бюджет, в котором запланировано сокращение дефицита федерального бюджета РФ в течение трех лет, ослабит влияние возможного расширения санкций США, заявил он в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым в воскресенье.

"Бюджет как раз подготовлен с учетом возможного ухудшения ситуации с санкциями. Почему в расчетах бюджета заложили $40 за баррель? Не просто из-за того, что нам хочется сократить расходы и направить часть ресурсов с 2019 года в резерв… Сейчас мы проводим взвешенную бюджетную политику, мы сокращаем дефицит, и наши коллеги на западе это видят… Взвешенная бюджетная политика — сдерживающий элемент по установлению каких-то санкций", — сказал Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".

Министр также отметил, что строгие параметры бюджета на 2018-2020 годы позволяют выполнять обязательства государства и не допускать при этом разбалансировки бюджета даже в случае ухудшения ситуации.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о федеральном бюджете РФ на 2018-2020 годы. Бюджет сформирован так, чтобы обеспечивать выполнение социальных обязательств при любой конъюнктуре и создавать условия для устойчивого экономического роста. В целях обеспечения устойчивого роста в бюджет закладываются четкие ориентиры по сокращению его дефицита и оптимизации бюджетных расходов, используется новая конструкция бюджетного правила. Правительство РФ допускает, что применение такого правила может обеспечить выход на бездефицитный бюджет на первичном уровне (в условиях постоянных цен на нефть марки Urals на уровне 40 долларов за баррель в реальном выражении) уже в 2019 году.

Трехлетний бюджет подготовлен с учетом предстоящего в 2018 году объединения Резервного фонда и Фонда национального состояния на базе последнего. При этом власти рассчитывают, что 2018-й станет последним годом, когда дефицит бюджета финансируется из ФНБ. За этот год из него в этих целях, а также на софинансирование добровольных пенсионных накоплений будет направлено 1,114 триллиона рублей. Далее ожидаются траты из ФНБ только на пенсионные накопления — 4,5 миллиарда рублей в 2019 году и 3,8 миллиарда рублей в 2020 году.