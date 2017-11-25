МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Компании Mars, Hewlett-Packard и Deutsche Bank отказываются от рекламы на Youtube после того, как выяснилось, что их рекламные материалы демонстрировались в детских роликах с ненадлежащими комментариями, пишет газета Financial Times. В самой компании заявили, что жестко реагируют на сомнительные видео.

Ранее телерадиокомпания Би-би-си и газета Times опубликовали расследования некорректной системы модерации комментариев. По их данным, сбой касался системы жалобы на неподобающий контент, из-за чего администраторы не получали текст и ссылку, на которую жаловались пользователи. В результате, непристойные комментарии могли находиться под детскими видео продолжительное время. По данным СМИ, на видеохостинге может быть зарегистрировано до 100 тысяч аккаунтов, с которых непристойные комментарии публиковались к детским видеороликам.

Многие компании заявили, что "шокированы" расследованием. От рекламы в Youtube и Google (владеет YouTube) отказались производители продуктов питания Mars и Mondelez, немецкий финансовый конгломерат Deutsche Bank, производитель спортивной одежды Adidas и известный производитель компьютеров Hewlett-Packard.

Сам видеохостинг заявил, что отключил функцию комментария к тем роликам, которые привлекли внимание нарушителей.

"У нас есть четкая позиция в отношении видео, которые сексуально эксплуатируют детей, и мы жестко ее применяем, когда получаем предупреждения о таком контенте", — цитирует газета представителя Youtube. По его словам, компания ужесточает отношение даже к тем роликам и комментариям, которые не нарушают закон, но "вызывают беспокойство".

В марте компании Marks & Spencer, McDonald's, HSBC, Lloyds, телерадиокорпорация Би-би-си и газета Guardian убрали рекламу с YouTube в связи с тем, что их рекламные объявления демонстрировались в экстремистских роликах.