Железнодорожный вокзал открыли после реконструкции в Ульяновске

УЛЬЯНОВСК, 21 ноя-РИА Новости. Здание центрального железнодорожного вокзала открылось после реконструкции в Ульяновске, инвестиции в проект составили более 350 миллионов рублей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В здании отремонтировали кровлю, заменили витражи, восстановили напольное покрытие, обустроили вокзал для маломобильной группы населения, модернизировали освещение и благоустроили прилегающую к зданию вокзала территорию.

"Вокзал — это важнейшая часть транспортной инфраструктуры, которую мы начали модернизировать. За три последних года мы привели в идеальное состояние практически все железнодорожные вокзалы в нашем регионе, завершаем реконструкцию аэропорта в Баратаевке, отремонтировали сотни километров дорожного полотна", — сказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, слова которого цитирует пресс-служба.

Принявший участие в церемонии начальник Куйбышевской железной дороги — филиала ОАО "РЖД" — Рашид Сайбаталов отметил значимость события для жителей и гостей региона.

По словам начальника вокзала "Ульяновск-Центральный" Дмитрия Логинова, особое внимание при реконструкции вокзала уделялось обеспечению комплексной безопасности пассажиров, посетителей и сотрудников железной дороги, повышению технической и технологической надежности зданий, сооружений и инженерных систем вокзала.

Как сообщает пресс-служба, в рамках мероприятия Морозов и Сайбаталов подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития транспортной инфраструктуры, которое предусматривает взаимодействие региона и ОАО "РЖД" в рамках развития пассажирских перевозок.

Так, по информации руководителя Куйбышевского отделения РЖД, в ближайшее время запускается дополнительный состав Ульяновск-Москва, время отправления которого, в отличие от уже существующего, будет утренним.

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