Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2018-2020 годы

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2018-2020 годы. Третье чтение запланировано на 24 ноября.

Предполагается, что доходы бюджета в предстоящую трехлетку период будут расти в номинальном выражении, но сокращаться в процентах к ВВП. В 2018 году они составят 15,258 триллиона рублей, или 15,7% ВВП, в 2019 году — 15,555 триллиона рублей, или 15,1% ВВП, в 2020 году — 16,285 триллиона рублей, или 14,8% ВВП. Расходы бюджета в этом периоде ожидаются на уровне 16,529 триллиона рублей (17% ВВП), 16,374 триллиона рублей(15,9% ВВП) и 17,155 триллиона рублей (15,6% ВВП). Дефицит бюджета в 2018 году составит 1,3% ВВП, а в 2019 и 2020 годах снизится до 0,79% ВВП

В рамках второго чтения принято решение направить на повышение оплаты труда в связи с увеличением МРОТ в 2018 году 4,4 миллиарда рублей, в 2019 году – 16,3 миллиарда рублей, в 2020 году – 19,2 миллиарда рублей. На здравоохранение дополнительно выделяется 8 миллиардов рублей на 2018 год и по 7 миллиардов рублей на 2019-2020 годы, на подключение медицинских организаций к интернету — 4,9 миллиарда рублей и по 5 миллиардов рублей в год соответственно.

Расходы на денежное довольствие военнослужащих увеличиваются на 2018 год на 52,762 миллиарда рублей, на 2019 год — на 66,401 миллиарда рублей, на 2020 год — на 121,559 миллиарда рублей, на развитие культуры и туризма — на 2,384 миллиарда, 7,294 миллиарда и 3,5 миллиарда рублей соответственно, на образование — на 10 миллиардов, 8 миллиардов и 6 миллиардов рублей.

В 2018–2020 годах на сохранение реки Волга и предотвращение ее загрязнения будет направлено в целом около 3 миллиардов рублей, на формирование комфортной городской среды — 75 миллиардов рублей. На развитие лесного хозяйства дополнительно выделяется 4,3 миллиарда рублей в 2018 году, 4,4 миллиарда рублей в 2019 году и 5,4 миллиарда рублей в 2020 году.

Расходы на программу развития сельского хозяйства в 2018–2020 годах увеличены на 20 миллиардов рублей в год, чтобы обеспечить финансирование на уровне 2017 года (242,3 миллиарда рублей). Субсидии на поддержку инвестиционного кредитования в АПК в этот трехлетний период составят по 39 миллиардов рублей в год. А субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) для поддержки льготного кредитования АПК определены на 2018 год в 52,2 миллиарда рублей, на 2019-2020 годы — по 55,5 миллиарда рублей.

Деньги для РЖД

Поддержка "Внешэкономбанка"

ОАО "РЖД" на возмещение потерь доходов, возникающих в 2018 году в результате установления льготных тарифов на перевозку зерна в 2018 году, выделяется субсидия почти на 2 миллиарда рублей. РЖД также смогут получить в уставный капитал в 2018 году до 5,25 миллиарда рублей на развитие железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги. Запланирован также взнос в уставный капитал РЖД для последующих капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности – 25,896 миллиарда рублей в 2018 году, 18,249 миллиарда рублей в 2019 году, 22,498 миллиарда рублей в 2020 году.

Российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и ВЭБу на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям, будут предоставлены субсидии в объеме 49,679 миллиарда рублей в 2018 году, 56,13 миллиарда рублей – в 2019 году, 55,798 миллиарда рублей – в 2020 году. В качестве имущественного взноса РФ во Внешэкономбанк в 2018 году планируется направить 117,222 миллиарда рублей для компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями ОПК.

Уточняются вопросы поддержки "фабрики" проектного финансирования ВЭБа. Для возмещения расходов в связи с предоставлением займов в рамках реализации механизма "фабрики" проектного финансирования вместо предполагавшейся субсидии предусматривается внесение имущественного взноса в капитал Внешэкономбанка. Конкретная сумма взноса не указана, лишь предусмотрена возможность его внесения. Сегодня возможности привлечения средств для проектов крайне ограничены, а данный механизм позволяет в условиях финансовых санкций и ограничения финансовых ресурсов привлекать эти финансовые ресурсы, пояснял ранее глава бюджетного комитета Андрей Макаров.

Правительство РФ будет вправе дать согласие в 2018 году на продление на срок до 30 лет с возможностью последующего продления еще на 15 лет периода возврата кредита (погашения основанного долга) по кредитному соглашению, заключенному в 2016 году ВЭБом с Фондом промышленных активов и обеспеченному гарантией РФ. На этот же срок может быть продлено и действие данной гарантии.

Взносы в ОАК и субсидии для ГТЛК

Средства для "РусГидро" и "Автодора"

В уставный капитал Объединенной авиастроительной корпорации в 2018 году будут внесены взносы на финансирование объектов производственной инфраструктуры и объектов послепродажного обслуживания самолета Ил-114-300 (2,2 миллиарда рублей), а также объектов производственной инфраструктуры самолета Ил-96-400М (1,32 миллиарда рублей). А Государственная транспортная лизинговая компания в 2018 году получит субсидии на пополнение парка воздушных судов (5 миллиардов рублей) и обеспечение механизма поддержания продаж воздушных судов Ил-96-400М (9,8 миллиарда рублей). На строительство комплекса новой взлетно-посадочной полосы (ВПП-3) международного аэропорта "Шереметьево" в 2018 году выделяется 1,5 миллиарда рублей.

Для строительства одноцепной ВЛ 100 кВ "Певек-Билибино" в уставный капитал "РусГидро" планируется направить 1 миллиард рублей в 2018 году, 3 миллиарда рублей — в 2019 году, 6 миллиардов рублей — в 2020 году. Госкомпании "Автодор" на строительство и реконструкцию автодорог в 2018 году выделяется около 86,298 миллиарда рублей, в 2019 году – 81,162 миллиарда рублей, в 2020 году – 84,503 миллиардов рублей.