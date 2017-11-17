Госдума приняла во II чтении проект федерального бюджета на 2018-2020 годы

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении проект федерального бюджета на 2018-2020 годы. Третье чтение запланировано на 24 ноября.
Предполагается, что доходы бюджета в предстоящую трехлетку период будут расти в номинальном выражении, но сокращаться в процентах к ВВП. В 2018 году они составят 15,258 триллиона рублей, или 15,7% ВВП, в 2019 году — 15,555 триллиона рублей, или 15,1% ВВП, в 2020 году — 16,285 триллиона рублей, или 14,8% ВВП. Расходы бюджета в этом периоде ожидаются на уровне 16,529 триллиона рублей (17% ВВП), 16,374 триллиона рублей(15,9% ВВП) и 17,155 триллиона рублей (15,6% ВВП). Дефицит бюджета в 2018 году составит 1,3% ВВП, а в 2019 и 2020 годах снизится до 0,79% ВВП
В рамках второго чтения принято решение направить на повышение оплаты труда в связи с увеличением МРОТ в 2018 году 4,4 миллиарда рублей, в 2019 году – 16,3 миллиарда рублей, в 2020 году – 19,2 миллиарда рублей. На здравоохранение дополнительно выделяется 8 миллиардов рублей на 2018 год и по 7 миллиардов рублей на 2019-2020 годы, на подключение медицинских организаций к интернету — 4,9 миллиарда рублей и по 5 миллиардов рублей в год соответственно.
Расходы на денежное довольствие военнослужащих увеличиваются на 2018 год на 52,762 миллиарда рублей, на 2019 год — на 66,401 миллиарда рублей, на 2020 год — на 121,559 миллиарда рублей, на развитие культуры и туризма — на 2,384 миллиарда, 7,294 миллиарда и 3,5 миллиарда рублей соответственно, на образование — на 10 миллиардов, 8 миллиардов и 6 миллиардов рублей.
Расходы на программу развития сельского хозяйства в 2018–2020 годах увеличены на 20 миллиардов рублей в год, чтобы обеспечить финансирование на уровне 2017 года (242,3 миллиарда рублей). Субсидии на поддержку инвестиционного кредитования в АПК в этот трехлетний период составят по 39 миллиардов рублей в год. А субсидии на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) для поддержки льготного кредитования АПК определены на 2018 год в 52,2 миллиарда рублей, на 2019-2020 годы — по 55,5 миллиарда рублей.
Деньги для РЖД
Поддержка "Внешэкономбанка"
Российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и ВЭБу на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным сельхозтоваропроизводителям, будут предоставлены субсидии в объеме 49,679 миллиарда рублей в 2018 году, 56,13 миллиарда рублей – в 2019 году, 55,798 миллиарда рублей – в 2020 году. В качестве имущественного взноса РФ во Внешэкономбанк в 2018 году планируется направить 117,222 миллиарда рублей для компенсации недополученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки производства высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения организациями ОПК.
Правительство РФ будет вправе дать согласие в 2018 году на продление на срок до 30 лет с возможностью последующего продления еще на 15 лет периода возврата кредита (погашения основанного долга) по кредитному соглашению, заключенному в 2016 году ВЭБом с Фондом промышленных активов и обеспеченному гарантией РФ. На этот же срок может быть продлено и действие данной гарантии.