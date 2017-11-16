Дагестан может стать лидером в развитии морских портов на Каспии

МАХАЧКАЛА, 16 ноя — РИА Новости. Дагестан имеет большой потенциал для изменения ситуации на Каспии, включившись в развитие морских портов в Каспийском бассейне, заявил министр по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов.

"Лев Кузнецов подчеркнул, что, используя географический и экономический потенциал, Дагестан должен максимально активно включиться в реализацию Стратегии развития морских портов РФ в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. Он выразил уверенность в том, что в разрезе активизации реализации проекта транспортного коридора "Север — Юг" Дагестан имеет ключевые, конкурентные преимущества и с другой стороны — уникальный потенциал для того, чтобы стать лидером в изменении ситуации на Каспии", — говорится в сообщении пресс-службы главы Дагестана.

Вместе с тем Кузнецов отметил, что статистика грузооборота российских портов в целом из года в год показывает отрицательную динамику по отношению ко всем другим бассейнам.

"Для реализации проекта у нас есть природные условия: незамерзающий порт и возможность строительства нового порта с соответствующими глубинами. И наша задача — подготовить уже в соответствии с поручением председателя правительства России конкретный план реализации стратегии. Я уверен, что это очень хорошая основа для формирования одного из источников экономического развития не только Дагестана, но и всего нашего Северного Кавказа", — цитирует Кузнецова пресс-служба главы Дагестана.

Министр напомнил, что целью и основной задачей данной стратегии является интеграция российских портов на Каспии в главные транспортные узлы и коридоры международной торговли, образующие единый транспортный узел Каспийского бассейна.

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