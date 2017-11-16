Депутат назвал условие для реализации идеи майнинг-города в России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Города для майнинга можно строить в России только после принятия закона о регулировании криптовалют, заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Борис Чернышов направил в Минпромторг и Минкомсвязь письмо с инициативой о строительстве майнинг-города, который должен располагаться в Сибири или на Дальнем Востоке, недалеко от крупной гидроэлектростанции. Это позволит гражданам и государству получить новый источник доходов, а в перспективе — создать конкурента Кремниевой долины, полагает он.

Жигарев готов поддержать такую инициативу, но считает, что до ее реализации сначала необходимо принять закон, регулирующий выпуск и обращение криптовалют. "Дешевое электричество по расценкам – это Красноярский край, за счет гидроэлектростанции, почему бы и нет. Только надо, самое главное, сначала принять закон о кибервалютах, а потом уже строить какие-то майнинг-города", — сказал он.

"И в Китае есть майнинг-центры, и в России можно его создать, у Сбербанка они есть, поэтому почему бы не сделать на уровне государства. Но в любом случае сначала закон принимать надо, все должно быть последовательно", — считает глава думского комитета.

Кибервалюты невозможно запретить, поскольку любой гражданин, имеющий доступ к интернету, может заниматься ее торговлей и приобретением, пояснил Жигарев.

"Другой вопрос, что надо законодательство срочно по этому вопросу принимать. Потому что это уже есть, и эту сферу надо регулировать. А идея — если мир зарабатывает, то и мы должны зарабатывать. Почему нет?", — резюмировал парламентарий.