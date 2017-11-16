Майнинг-Сити: в Госдуме предложили создать город для добычи криптовалюты

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Город для добычи криптовалюты предложили создать в России депутаты Государственной Думы, сообщает RT.

Инициатива исходит от депутата нижней палаты парламента Бориса Чернышова. По его словам, все больше людей создают майнинг-фермы и арендуют майнинг-отели, Россия может использовать это для создания нового источника доходов для граждан и госбюджета.

"Майнинг-город поможет людям заработать деньги, купить себе квартиры и другие нужные им вещи. Пополнит и бюджет государства за счет налогов. Если мы построим такое поселение у границы, например, с Китаем, это сразу же вызовет огромный интерес, появятся потоки бизнес-туристов. Такое место станет деловым форумом, принесет инвестиции из зарубежья. Это драйвер, точка роста", — приводит СМИ слова Чернышова, по мнению которого такой город должен быть создан в Сибири или на Дальнем Востоке, рядом с одной из крупнейших гидроэлектростанций.

Чернышов отметил, что майнинг еще не закреплен законодательно и это необходимо исправить после постройки города.

Депутат считает, что добыча криптовалюты становится важным направлением инновационного развития, а на базе российского майнинг-города можно будет создать технологический кластер, способный конкурировать с Кремниевой долиной.