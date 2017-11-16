Ивановская область сохранит льготы по налогу на движимое имущество

ИВАНОВО, 16 ноя — РИА Новости. Власти Ивановской области намерены в 2018 году сохранить практику льготного налогообложения движимого имущества предприятий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства Ивановской области.

"Регион воспользуется правом сохранить эту налоговую льготу. О таком решении заявил врио губернатора региона Станислав Воскресенский на заседании областного правительства", — уточнил собеседник агентства.

Госдума в среду приняла во втором чтении законопроект, передающий на региональный уровень право определять льготу по налогу на движимое имущество, которое принято на учет с 2013 года. По действующей редакции Налогового кодекса такое имущество освобождено от налогообложения, однако с 1 января 2018 года такая льгота может применяться на территории субъекта РФ в случае принятия соответствующего регионального закона. В отношении имущества, с даты выпуска которого прошло не более трех лет, и имущества, отнесенного региональным законом к категории инновационного высокоэффективного оборудования, законопроект предоставляет регионам право вводить дополнительные налоговые льготы, в том числе полностью освобождать его от налогообложения. Движимое имущество юридических лиц сейчас не облагается налогом на имущество, поскольку в отношении него действует федеральная льгота, хотя сам налог является региональным и доходы от него поступают в бюджеты субъектов РФ

"В Ивановской области в следующем году мы планируем ввести такую льготу для наших предприятий. Считаю, что мы должны ответственно себя вести перед инвесторами. Многие ивановские предприятия в сфере машиностроения, текстильной промышленности, сельхозпредприятия и другие заложили определенные инвестиционные программы. Мы должны вести себя порядочно и ответственно. Поэтому льготу на движимое имущество мы сохраним. Надо будет оперативно подготовить соответствующий законопроект и внести его в областную думу", — приводит пресс-служба слова Воскресенского.

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