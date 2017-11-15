ФАС объяснила рост цен на бензин

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Рост цен на бензин вызвали спекуляции на рынке, объективных причин для него нет, заявил РИА Новости начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин.

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Накануне цены на бензин достигли годовых максимумов: "Регуляр-92" подорожал на 0,46%, до 44,746 тысячи рублей за тонну, "Премиум-95" — на 0,23%, до 46,93 тысячи рублей.

По словам Махонина, цены раздувают спекулянты, которые купили бензин у трейдеров и хотят продать его дороже. Он подчеркнул, что ФАС не видит предпосылок для роста розничных и оптовых цен на бензин.

Представитель ФАС добавил, что текущее повышение цен связано с ремонтом Московского НПЗ, однако носит спекулятивный характер. Из-за ремонта завода с рынка выбыло всего порядка 50 тысяч тонн бензина при накопленных запасах около 1,7 миллиона тонн, отметил Махонин.

Он напомнил, что уже начался зимний сезон и потребление бензина упало. По словам представителя ФАС, в ближайшее время биржевые котировки должны "однозначно идти вниз".

По мнению экспертов, ноябрьский скачок оптовых цен на бензин вызвал целый ряд факторов, среди которых рост цен на нефть при относительно слабом рубле, общие проблемы в отрасли и ремонт Московского НПЗ.