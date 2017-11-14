МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Биржевые цены на бензин в России обновили исторический максимум, сообщает "Коммерсант".

В период с 7 по 13 ноября оптовые цены на АИ-95 выросли на 1,7 процента, до 44,99 тысячи рублей за тонну, на АИ-92 — на 2,3 процента (до 42,82 тысячи рублей за тонну).

Как отмечает "Коммерсант", такое повышение не характерно для российского рынка, на котором обычно уже в октябре оптовые цены снижаются.

Одной из причин резкого роста цен послужил внезапный сбой в работе установки каталитического крекинга на Московском НПЗ "Газпром нефти", пишет издание. В самой компании утверждают, что установка была приостановлена в соответствии с планом для повышения эффективности работы, однако, по данным "Коммерсанта", пауза в работе не была включена в программу планового ремонта.

"Газпром нефть" обещает возобновить каталитический крекинг в середине ноября.

Как сообщил начальник профильного управления ФАС Дмитрий Махонин, причиной роста цен стала "реакция трейдеров". По его словам, недостающий бензин будет перенаправлен в Московский НПЗ из Центральной России, а также из Омского НПЗ.

Один из собеседников "Коммерсанта" сообщил, что "Газпром нефть" рассматривает вариант закупки топлива у "Роснефти".