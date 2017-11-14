ФАС не ожидает резких скачков розничных цен на бензин в России

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости/Прайм. Оптовые цены на бензин подскочили в России вслед за стоимостью нефти на мировом рынке, однако уже в ближайшее время появится стимул для их снижения, заявил журналистам замглавы ФАС Анатолий Голомолзин, отметив, что розничные цены на топливо в стране таким сильным колебаниям не подвержены.

Цены на бензин на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, крупнейшей товарной площадке в РФ, в результате ноябрьского роста достигли максимума текущего года. В частности, в понедельник бензин "Регуляр-92" подорожал на 0,46% — до 44,746 тысячи рублей за тонну, бензин "Премиум-95" — на 0,23%, до 46,93 тысячи рублей.

"Сейчас меняется конъюнктура внешнего рынка. Вы знаете, цены на нефть выросли существенным образом. Пошлина меняется примерно с месячной задержкой. Это означает, что увеличенная пошлина будет применяться с середины месяца…. Это означает, что предел роста цены (на бензин — ред.) и стимул для ее снижения появятся в ближайшее время", — сказал Голомолзин.

Что касается розничных цен на бензин, по его словам, они в большей степени ориентированы на платежный спрос потребителей.

"Сейчас уже и нефтяные компании, и независимые АЗС широко применяют программы скидок. Сказать, что у цен есть потенциал для существенного роста вверх? Это вопрос неочевидный. Плюс ноябрь, декабрь, январь, февраль — это все-таки сезон не самого высокого спроса на топливо. В этом смысле сейчас мы вступили в период меньшей волатильности и меньшей динамики цен на потребительском рынке", — пояснил он.