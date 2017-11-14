Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 30 августа

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Курс рубля уступает основным резервным валютам психологически значимые уровни: евро уже стоит 70 рублей, доллар — почти 60 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 14.47 мск рос на 0,34 рубля — до 59,69 рубля, курс евро — на 0,69 рубля — до 69,98 рубля, следует из данных Московской биржи. Ранее во вторник евро уже поднимался до 70,02 рубля – максимума с 30 августа, доллар — до 59,845 рубля – максимума с 15 августа.

Локальное давление на рубль оказывают попытки коррекционного снижения нефти ниже уровня 63 доллара за баррель сорта Brent. Фундаментальными факторами давления на рубль остаются снижение спроса на российские рублевые облигации и прежде всего – на ОФЗ, опасения по поводу нарастания геополитических рисков, а также – общий уход инвесторов от рисковых активов на фоне роста доходности долларовых активов, говорят эксперты.