Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 30 августа

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Курс рубля уступает основным резервным валютам психологически значимые уровни: евро уже стоит 70 рублей, доллар — почти 60 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Локальное давление на рубль оказывают попытки коррекционного снижения нефти ниже уровня 63 доллара за баррель сорта Brent. Фундаментальными факторами давления на рубль остаются снижение спроса на российские рублевые облигации и прежде всего – на ОФЗ, опасения по поводу нарастания геополитических рисков, а также – общий уход инвесторов от рисковых активов на фоне роста доходности долларовых активов, говорят эксперты.