Сбербанк увеличит масштаб проекта сотового оператора в Петербурге

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сбербанк по итогам пилотного проекта работы своего виртуального сотового оператора в Санкт-Петербурге продолжит этот проект в северной столице в гораздо более существенных масштабах, заявил журналистам первый зампред Сбербанка Лев Хасис.

В октябре прошлого года Сбербанк подписал соглашение с ООО "Т2 РТК Холдинг" (бренд Tele2) о создании на его сети виртуального сотового оператора (MVNO). В середине октября текущего года Хасис говорил, что Сбербанк подводит итоги пилотного проекта в Санкт-Петербурге по тестированию своего виртуального сотового оператора и до конца октября планирует определиться с его дальнейшей судьбой.

"У нас был пилотный проект в Санкт-Петербурге, он принес нам достаточно интересные результаты. Мы приняли решение, что мы будем в Санкт-Петербурге продолжать этот проект, но в существенно больших масштабах", — сказал Хасис в субботу в рамках международной конференции по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day.

"Мы уже будем переходить в ближайшее время к опытно-промышленной эксплуатации, когда количество клиентов будет уже являться в совершено другом количестве", — отметил он.

"В рамках пилота мы брали очень ограниченную группу абонентов для того, чтобы посмотреть их восприятие и так далее. Сейчас в Санкт-Петербурге мы будем переходить на следующую стадию этого проекта — такая опытно-коммерческая эксплуатация, чтобы подтвердить целый ряд гипотез, но уже на существенно большей клиентской базе", — пояснил первый зампред Сбербанка.

В июне Хасис говорил, что в случае успеха пилотного проекта в Петербурге виртуальный оператор будет запущен во всех регионах присутствия Tele2. В регионах, где Tele2 не представлен, Сбербанк планирует договориться с другими операторами. Цель Сбербанка — оказывать услуги на всей территории страны.

Президент банка Герман Греф в 2016 году говорил, что Сбербанк экономит десятки миллионов рублей благодаря решению создать мобильного оператора.