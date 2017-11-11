Сбербанк увеличит масштаб проекта сотового оператора в Петербурге

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сбербанк по итогам пилотного проекта работы своего виртуального сотового оператора в Санкт-Петербурге продолжит этот проект в северной столице в гораздо более существенных масштабах, заявил журналистам первый зампред Сбербанка Лев Хасис.
"У нас был пилотный проект в Санкт-Петербурге, он принес нам достаточно интересные результаты. Мы приняли решение, что мы будем в Санкт-Петербурге продолжать этот проект, но в существенно больших масштабах", — сказал Хасис в субботу в рамках международной конференции по анализу данных, машинному обучению и искусственному интеллекту Sberbank Data Science Day.
"Мы уже будем переходить в ближайшее время к опытно-промышленной эксплуатации, когда количество клиентов будет уже являться в совершено другом количестве", — отметил он.
В июне Хасис говорил, что в случае успеха пилотного проекта в Петербурге виртуальный оператор будет запущен во всех регионах присутствия Tele2. В регионах, где Tele2 не представлен, Сбербанк планирует договориться с другими операторами. Цель Сбербанка — оказывать услуги на всей территории страны.
Президент банка Герман Греф в 2016 году говорил, что Сбербанк экономит десятки миллионов рублей благодаря решению создать мобильного оператора.