В ЦБ рассказали, к чему приведет ключевая ставка, равная инфляции

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Уровень инфляции в России нельзя напрямую сравнивать с уровнем ключевой ставки ЦБ, снижение ключевой ставки до 4%, например, может снизить ставки по депозитам для населения "под ноль" — от 0 до 2%, что сделает их невыгодными, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев на заседании фракции партии "Справедливая Россия" в Госдуме.

"Нельзя сравнивать (ключевую — ред.) ставку напрямую с инфляцией", — сказал Дмитриев.

"Мы хотим, чтобы население забрало средства из депозитов? Если ставка будет, условно, не 8, а 4%, и она будет равна инфляции, депозитные ставки тогда будут где? 0, 1, 2 (% — ред.)", — продолжил он. "Как себя будет тогда вести население? Согласится ли оно держать депозиты по ставкам "под ноль"… это совершенно вещь непредсказуемая", — добавил Дмитриев.

Корпоративный сектор РФ также далеко не весь ощущает на себе влияние ставок ЦБ, принимая решение о кредитовании, также добавил глава департамента ЦБ. "По опросам, лишь 50% предприятий говорит, что для них ставка сдерживающая, другие говорят, что она не является сдерживающей", — сообщил он.

"Будут ли готовы банки кредитовать (если ключевая ставка будет 4% — ред.)? Мы видим по отраслям, что там, где выше доля плохих долгов, там хуже всего происходит кредитование. А кредитование сейчас восстанавливается", — добавил Дмитриев.

Банк России 27 октября в пятый раз за 2017 год снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 8,25% годовых. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка Банка России, по оценкам регулятора, может опуститься 6,5-7% в 2019 году. По ее словам, при устойчивой инфляции в 4% ключевая ставка Банка России может быть выше нее на 2,5-3 процентных пункта, то есть, составлять 6,5-7%.