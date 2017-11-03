Орешкин рассказал, чем ужесточение политики ФРС США угрожает мировым рынкам

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вынужденное ужесточение политики ФРС США для борьбы с инфляцией вызовет волатильность на глобальных рынках, поэтому новому главе американского регулятора придется работать в непростых условиях, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.
Пауэлл сменит Джанет Йеллен, возглавляющую ФРС с 2014 года. Официально он сможет вступить в должность в феврале 2018 года. 64-летний Пауэлл — инвестиционный банкир, в прошлом заместитель министра финансов США. С 2012 года входит в совет управляющих ФРС. Пауэлл неоднократно поддерживал позицию Йеллен по монетарной политике США, в частности, необходимость постепенно повышать процентную ставку.
Волатильность
По мнению Орешкина, сочетание низкой безработицы и низкой инфляции, которое сейчас наблюдается в экономике США, вряд ли сохранится надолго и связано со сформировавшимися за время долгого кризиса ожиданиями.
"Чтобы предотвратить ускорение инфляции, ФРС США может быть вынуждена серьезнее ужесточить политику, чем сейчас ожидают участники рынка. В этом случае переоценка потенциала повышения ставки приведет к коррекции цен на финансовые активы и вызовет волатильность на глобальных рынках", — пояснил министр.
ДКП
При этом регулятор сообщил, что экономика США развивается "уверенными темпами", в то время как в сентябрьских комментариях говорилось об "умеренных темпах" развития экономики.
Регулятор также отметил, что инфляция незначительно выросла в последние месяцы, хотя остается ниже целевого показателя ФРС в 2%. Регулятор по-прежнему планирует постепенное повышение ставок, хотя не дает никаких конкретных комментариев относительно планов обсуждения этого вопроса на декабрьском заседании.