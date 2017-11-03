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Экономика

Орешкин рассказал, чем ужесточение политики ФРС США угрожает мировым рынкам

09:3703.11.2017
(обновлено: 09:40 03.11.2017)
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© AP Photo / Richard DrewГлава ФРС США Джанет Йеллен. Архивное фотоГлава ФРС США Джанет Йеллен. Архивное фото
© AP Photo / Richard Drew

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Вынужденное ужесточение политики ФРС США для борьбы с инфляцией вызовет волатильность на глобальных рынках, поэтому новому главе американского регулятора придется работать в непростых условиях, считает глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Белый дом уведомил Пауэлла, что он номинирован на пост главы ФРС США
В четверг президент США Дональд Трамп выдвинул Джерома Пауэлла на пост главы ФРС. По словам президента, для поддержания прогресса в экономике стране требуется крепкая монетарная политика и разумный надзор над банковской системой США. В связи с этим, ФРС нужен "твердый, прочный, устойчивый лидер", которым он видит Пауэлла. Теперь кандидатуру Пауэлла предстоит утвердить сенату США.

Пауэлл сменит Джанет Йеллен, возглавляющую ФРС с 2014 года. Официально он сможет вступить в должность в феврале 2018 года. 64-летний Пауэлл — инвестиционный банкир, в прошлом заместитель министра финансов США. С 2012 года входит в совет управляющих ФРС. Пауэлл неоднократно поддерживал позицию Йеллен по монетарной политике США, в частности, необходимость постепенно повышать процентную ставку.

Волатильность

По мнению Орешкина, сочетание низкой безработицы и низкой инфляции, которое сейчас наблюдается в экономике США, вряд ли сохранится надолго и связано со сформировавшимися за время долгого кризиса ожиданиями.

Экономическое процветание
© Fotolia / freshidea
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"Дальнейшее улучшение ситуации на американском рынке труда может привести к более резкому росту заработных плат, для инфляционной динамики может настать так называемый minsky moment", — сказал Орешкин журналистам. "Моментом Мински" в честь американского экономиста, автора теории финансовой нестабильности Хаймана Мински называется внезапное резкое падение стоимости активов в результате совместного эффекта делового и кредитного циклов.

"Чтобы предотвратить ускорение инфляции, ФРС США может быть вынуждена серьезнее ужесточить политику, чем сейчас ожидают участники рынка. В этом случае переоценка потенциала повышения ставки приведет к коррекции цен на финансовые активы и вызовет волатильность на глобальных рынках", — пояснил министр.

ДКП

Дмитрий Медведев проводит заседание Консультативного совета по иностранным инвестициям. 16 октября 2017
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Комитет по открытым рынкам ФРС США по итогам заседания 31 октября — 1 ноября сохранил базовую процентную ставку на уровне 1-1,25% годовых. ФРС в 2017 году повышала ставку два раза: в июне — до 1-1,25% и в марте — до 0,75-1% годовых. До этого темпы повышения ставки были более медленными — по одному разу в 2016 и 2015 годах. В 2007–2008 годах регулятор постепенно понижал ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0-0,25% в декабре 2008 года.

При этом регулятор сообщил, что экономика США развивается "уверенными темпами", в то время как в сентябрьских комментариях говорилось об "умеренных темпах" развития экономики.

Регулятор также отметил, что инфляция незначительно выросла в последние месяцы, хотя остается ниже целевого показателя ФРС в 2%. Регулятор по-прежнему планирует постепенное повышение ставок, хотя не дает никаких конкретных комментариев относительно планов обсуждения этого вопроса на декабрьском заседании.

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