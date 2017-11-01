Авиакомпания "Ямал" лишилась допусков из "Жуковского" в Таджикистан

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Авиакомпания "Ямал" лишилась допусков на регулярные рейсы из подмосковного аэропорта "Жуковский" в Душанбе и Худжанд, следует из материалов Росавиации.

Как указывается в документе, причина отзыва допусков — "невыполнение полетов в течение сезона расписания ИАТА, следующего за сезоном, в котором был выдан допуск".

Кроме того перевозчик лишился допусков на рейсы из "Жуковского" в Ош, Бишкек, Прагу и Астану.

Аэропорт "Жуковский" в конце прошлого года стал причиной конфликта между авиационными властями Таджикистана и России. Изначально "Ямал" подал заявку на выполнение четырех рейсов в Душанбе и трех рейсов в Худжанд из подмосковной воздушной гавани. Однако авиационные власти Таджикистана не в полном объеме подтвердили заявку перевозчика на указанные маршруты. Россия в свою очередь ввела ограничения на полеты таджикской "Сомон Эйр". В конце апреля авиавласти РФ и Таджикистана урегулировали вопросы воздушного сообщения между государствами.

Позже начало выполнения полетов "Ямала" из "Жуковского" неоднократно переносилось. Компания намеревалась приступить к выполнению рейсов летом, но так и не начала летать из подмосковного аэропорта.