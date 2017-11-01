В Минкомсвязи предложили выделить на "Цифровую экономику" 37 млрд рублей

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Минкомсвязь РФ внесла в правительство предложение о выделении из бюджета в 2018 году на ряд проектов программы "Цифровая экономика" порядка 37 миллиардов рублей, сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев.

"На сегодняшний день мы как федеральный орган, ответственный за раздел "инфраструктура", получили план мероприятий (от центров компетенций — ред.), реализующий эту часть программы. План мероприятий предполагает и мероприятия, которые уже есть в бюджете, и новые", — заявил Козырев.

"Мы свои предложения, основанные на предложениях, полученных от центров компетенций, в правительство направили. Ждем, что правительство рассмотрит их и примет решение, включать ли их в поправки в закон о бюджете", — сказал он журналистам в кулуарах форума Russian internet week (RIW).

Он уточнил, что по разделу "инфраструктура" на 2018 год планируется продолжение программы устранения цифрового неравенства в РФ, на которое закладывается 12,5 миллиарда рублей.

"Также план реализации программы предусматривает подключение больниц к интернету — планируется выделить 14,6 миллиарда рублей. На платформы по работе с геоданными — 10 миллиардов рублей. На научно-исследовательские работы, в том числе в области исследования радиочастотного спектра — 285 миллионов рублей", — рассказал замминистра.

В июле 2017 года правительство РФ утвердило программу "Цифровая экономика". Всего программа включает пять "сквозных" направлений — нормативное регулирование, человеческий капитал, технологии, кибербезопасность и инфраструктура. Шестым направлением, по словам Козырева, может стать "умный город". Планы мероприятий по каждому разделу разрабатываются определенными центрами компетенций. После их согласования с ведомствами они сначала рассматриваются на подкомиссии по цифровой экономике, затем утверждаются правительственной комиссией по IT. После всех этих процедур мероприятия будут реализованы.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийным партнером RIW 2017.